Дорогу в Шерегеш замело на Алтае

Отрезок дороги между Ельцовкой и Целинным в Алтайском крае замело снегом. Об этом в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте" сообщают очевидцы.

Как уже писал amic.ru, эта дорога (Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области, от г. Бийска до с. Целинного) сейчас закрыта для движения грузовиков и автобусов. Такая же ситуация на трассе Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай на всем ее протяжении.

Также из-за непогоды для всех видов транспорта ограничено движение на дорогах:

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска);

Алейск – Чарышское (от с. Новокалманка Усть-Калманского района до с. Маралиха Чарышского района);

Алейск – Петропавловское – Смоленское (от г. Алейска до р.ц. Усть-Чарышская Пристань).

Диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.