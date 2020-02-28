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"Черт не страшен". Как родители с министром образования Алтайского края сдавали ЕГЭ

, ИА "Амител"
Участники акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" рассказали, почему сдача ЕГЭ – это как спорт, а не гадание на кофейной гуще
Единый день сдачи ЕГЭ родителями / Фото: Евгения Родочинская

Единый день сдачи ЕГЭ родителями / Фото: Евгения Родочинская

Родители выпускников, депутаты, журналисты, а также министр образования Алтайского края Максим Костенко на несколько часов оказались на месте своих детей и проверили знания по истории, выполняя задания единого государственного экзамена. Участники акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" на себе испытали, как металлодетектор легко находит запрещенные предметы, и выяснили, почему вопросы тестов – не самое страшное в экзамене.

Контроль почти как в аэропорту

В этом году сдать экзамен по истории рискнули 11 родителей. Среди них, помимо министра образования, оказались депутаты АКЗС Иван Мордовин и Татьяна Ильюченко, член комитета по правовой политике Евгения Боровикова, а также журналисты и родители выпускников барнаульских школ. Первое, в чем убедились участники акции, – отношение к ним такое же строгое, как к школьникам. Никаких поблажек. Пришлось перед входом в аудиторию сдать телефоны и убрать из карманов лишние вещи. Таковы правила ЕГЭ – с собой можно взять только паспорт без обложки и ручку, за нарушение удаляют с экзамена.

Изъятые предметы запечатывают в именной пакет и оставляют за пределами аудитории. После этого каждый сдающий проходит сквозь рамки металлодетектора.

Как показал эксперимент, пронести с собой "лишнее" на экзамен не так-то просто: у одной из участниц обнаружили диктофон, другой – забыл отдать ключи от машины. А министру Максиму Костенко не удалось пронести с собой даже пропуск. "Все равны перед ЕГЭ", – сказал он и отдал карточку своим коллегам.

Экзамен начался

За каждым участником экзамена в аудитории уже закреплено свое место. На первый взгляд, никто из экзаменуемых не волнуется, во всяком случае, не показывает виду. "Боязно не за сам экзамен, а за его результаты, – признается депутат АКЗС Татьяна Ильюченко. – Но нам все-таки проще, чем детям, потому что мы понимаем, что для нас это проба пера, а для детей – это итог тех 11 лет, которые они проучились в школе. И от того, как сдадут этот экзамен, во многом зависит их дальнейшее продвижение и жизненный путь. Сегодня мы попробуем, посмотрим, так ли страшен черт, как его малюют".

В аудиторию вносят экзаменационные материалы. Все они в электронном виде. Организатор вынимает диск с заданиями и тут же распечатывает бланки.

Каждый участник получает индивидуальный комплект. Организаторы просят проверить качество печати и наличие всех документов. Родители начинают заполнять бланк регистрации, списывая данные с доски – код региона, название предмета, дата и так далее.

Кажется, что может быть проще, чем списать с доски? Но нашлись те, кто при этом допустил ошибки. Наконец, документы заполнены, зрителей вывели, и начался сам экзамен. В отличие от настоящего ЕГЭ, который длится почти четыре часа, родителям отвели всего полчаса, но и вопросов у них было гораздо меньше, чем у школьников.

Черт не страшен

Выходили из кабинета как школьники: кто-то радовался, что еще что-то помнит из школьного курса, а кто-то беспокоился, что не вспомнил правильного ответа, и пошел гуглить вопросы.

Впрочем, по словам участников экзамена, самым сложным для них оказались не тесты, а заполнение документов. "Эта процедура необычная, действительно суровая в некотором смысле. Но о том, нужен ЕГЭ или нет, я думаю, уже хватит спорить, надо просто принять эту историю и с этим жить. В принципе уже все знают, как и что нужно для ЕГЭ. Я впервые сдавала этот экзамен и много времени потратила на то, чтобы корректно заполнить бланки. А дети же тренируются, они уже понимают, что и как надо делать", – отметила Татьяна Ильюченко. Пройдя испытание, родители подчеркнули: тренироваться для подготовки к экзамену надо как в спорте.

Максим Костенко подтвердил, что выпускники через это проходят постоянно, поэтому реагируют спокойнее. "Дети, конечно, такие тренировки проходят и на пробных ЕГЭ, и на занятиях, выполняя похожие задания. У ребят, которые участвуют в предметных олимпиадах в 10-11 классах, стресс, перед тем как пройти такую процедуру оценки, просто уходит. Ребята приходят и говорят: "Ну, еще одна процедура" и уже не боятся".

Все участники тоже единогласно решили, что бояться ЕГЭ не стоит. "Здесь очень важна логика. Даже если что-то не знаешь, логику включаешь и методом исключения определяешь правильный ответ. Это, конечно, не гадание на кофейной гуще, как многие говорят. Я считаю, что ЕГЭ не нужно бояться, его надо принять и готовиться к нему нормально и спокойно, без лишних нервозностей", – говорит Ильюченко.

По словам одной из участниц акции, для такого экзамена важно уметь рассуждать и правильно излагать свои мысли. "Из ЕГЭ уже давно ушла ситуация "угадай правильный ответ". Здесь нужны знания, и знания достаточно прочные. Наиболее сложные задания – из второй части. И те ребята, которые готовятся к сдаче ЕГЭ, знают – это задание на аргументацию, где ученик должен продемонстрировать не только исторические знания, но и умение на одну и ту же позицию сформулировать аргументы, как за, так и против. А написание исторического сочинения – не просто демонстрация фактов, но и владение историческим словом", – говорит Наталья Колокольцева, заместитель председателя предметной комиссии Алтайского края по истории.

Родители также пришли к выводу, что самим паниковать не нужно. "Надо спокойно подойти к тому, к чему шли 11 лет, и сдать на то, на что рассчитываешь. Но и в итоге понять, что это не конец света, есть альтернативы даже если что-то не получилось – можно пересдать. Но и я думаю, что все будет хорошо", – говорит Ильюченко.

"Выпускникам 2020 года хотелось бы пожелать собранности. У них в распоряжении будет достаточно времени, чтобы продемонстрировать свои глубокие знания в области истории. А то, что они присутствует, у меня сомнений нет. К тому же в прошлом году у нас в крае были стобалльники по истории. Думаю, выпускники 2020 года эту эстафету поддержат, и число стобалльников у нас будет только расти", – подытожила Наталья Колокольцева.

Кстати, все участники акции достаточно успешно справились с экзаменом.

"Акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" в Алтайском крае проводится в четвертый раз. И основная ее цель, конечно же, не оценка знаний родителей, должностных лиц, политических деятелей по прикладному предмету. А это попытка обратить внимание родителей, которые не сдают ЕГЭ, но волнуются за своих детей, а также самих выпускников, что ничего страшного в этой процедуре нет. Есть определенные формальные требования, к которым надо быть готовыми. И есть занятия, к которым можно подготовиться, изучая уже сегодня демонстрационные проектные задания ЕГЭ 2020 года", – отметил Костенко.

 

Единый день сдачи ЕГЭ родителями / Евгения Родочинская, amic.ru

Справка

В 2020 году в Алтайском крае более 13 тыс. выпускников придет сдавать ЕГЭ. Их них 12,5 тысячи – выпускники 2020 года, и около 700 – выпускники прошлых лет.

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

28.02.2020 14:56
- гость -

А чего Костенко такой счастливый-то? У него вон в школах два уголовных дела открыто по фактам издевательств и травмирования учеников - а он все в игрушки играет да улыбается. Даже подозрительно!

28.02.2020 15:29
- гость -

Интересно, а у того кто придумал это ЭГЭ, паузы между икотой есть?

28.02.2020 16:06
- гость -

Благодаря ЕГЭ дети из глухих деревень поступают в столичные вузы и это прекрасно. Даже 5зать не нужно терерь на экзамены. И можно подавать заявки в 5 вузов

28.02.2020 16:18
- гость -

28.02.2020 16:06
- гость -
Благодаря ЕГЭ дети из глухих деревень поступают в столичные вузы и это прекрасно. Даже 5зать не нужно терерь на экзамены. И можно подавать заявки в 5 вузов

если сдадут еще
в курсе что задания по ЕГЭ разные для столичных школьников и для провинции?

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