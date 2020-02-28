Найдено тело пропавшего на Алтае 13-летнего мальчика

В четверг, 27 февраля, в ходе поисково-розыскных мероприятий в поселке Березовка Усть-Коксинского района было найдено тело ранее пропавшего 13-летнего подростка, сообщает пресс-служба СК по Республике Алтай.

Его обнаружили в лесополосе в границах населенного пункта в районе улицы Заречной. Обстоятельства исчезновения и гибели подростка устанавливаются. Также следователи проверяют условия жизни в семье мальчика.

Как уже сообщал amiс.ru, в Усть-Коксинском районе Республики Алтай пропал местный житель Артем Копчаков 2007 года рождения. В ночь с 22 на 23 февраля с разрешения матери подросток переночевал у родственников в селе Огневка, откуда ушел в неизвестном направлении около 16:00.

Ранее подросток уже уходил из дома, но на непродолжительный промежуток времени.