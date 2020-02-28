Банк не за горами: услуги ВТБ для жителей Алтая станут доступнее

Рабочая встреча управляющего ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергея Никулина и главы Республики Алтай Олега Хорохордина состоялась 27 февраля. Стороны обсудили вопросы сотрудничества банка и руководства региона, стратегические направления развития бизнеса ВТБ на территории республики.

В ходе встречи Сергей Никулин отметил, что ВТБ работает в регионе с 2017 года и заинтересован в укреплении социально-экономического потенциала Республики Алтай. Банк продолжает расширять спектр услуг для розничных клиентов, а также взаимодействовать с представителями бизнеса.

"Одной из стратегических задач ВТБ является развитие дистанционных каналов обслуживания. Перевод всех продуктов в онлайн, в первую очередь, повысит доступность банковских услуг для жителей отдаленных населенных пунктов", – заметил Сергей Никулин.

На сегодняшний день банки группы ВТБ оказывают финансовые услуги в 79 населенных пунктах Горного Алтая. В 2019 году ВТБ увеличил выдачи кредитов населению региона до 318 млн рублей. Объем привлеченных средств физлиц по сравнению с 2018 годом вырос вдвое и достиг 750 млн рублей. По состоянию на 01.01.2020 г. более 100 организаций, расположенных на территории Республики Алтай, реализуют с банком зарплатные проекты.

ВТБ участвует во всех основных государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса. Это программы, реализуемые совместно с Минпромторгом, Министерством экономического развития, Министерством сельского хозяйства и корпорацией МСП. В планах банка на 2020 год – введение сервиса по обслуживанию юридических лиц на базе офиса в столице региона.

"Мы открыты для сотрудничества со всеми финансовыми институтами. Уверен, с банком ВТБ мы также найдем много точек пересечения и будем плодотворно сотрудничать", – сказал Олег Хорохордин.