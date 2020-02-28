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Госбюджет потеряет более триллиона рублей, если для бедных россиян отменят налоги

, ИА "Амител"
Прогрессивная шкала налогообложения не решит социальных проблем, уверен эксперт
Фото: Otima.ru

Фото: Otima.ru

Государственный бюджет будет терять минимум 1,2 трлн рублей ежегодно, если в стране отменят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих россиян. Об этом заявил глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько. Его слова приводят РИА "Новости".

При этом Засько отметил, что введение прогрессивной ставки НДФЛ (богатые платят больше, бедные – меньше) не решит вопросы социальной справедливости. По словам эксперта, в первую очередь необходимо обеспечить в стране стабильный экономический рост и повысить доходы россиян.

"Увеличить ставку для богатых как пиар-ход было бы правильно. Но дополнительные доходы бюджета будут исчисляться максимум десятками миллиардов рублей – это копейки", – считает аналитик.

Ранее Владимир Путин пообещал подумать об освобождении от НДФЛ россиян, получающих минимальную зарплату. Президент пояснил, что МРОТ приравнен к прожиточному минимуму. Соответственно, при выплате с этой суммы подоходного налога доход человека опускается ниже установленной государством планки.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

28.02.2020 11:19
гость

С нищего по нитке, царю царский кафтан, а что с друзей бояр возьмешь?

28.02.2020 11:20
гость

Ну пусть вменят их богатым.

28.02.2020 11:27
Митенька ржевский

Купленный жирными котами "эксперт" )))

28.02.2020 11:30
Злобная бабка

"Но дополнительные доходы бюджета будут исчисляться максимум десятками миллиардов рублей"

..поэтому мы вообще ничего делать не будем и вместо десятков миллиардов рублей получим ноль

28.02.2020 11:32
- гость -

На 1 февраля на госсчетах скопилось 13,5 трлн. руб. неиспользованных средств, т.е. изъятых из экономики. Кому лежат эти деньги?

28.02.2020 11:32
- гость -

если отобрать деньги у парочки миллиардеров то бюджет не пострадает

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