В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при подозрении на коронавирус

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на заболевание коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

В случае проявления симптомов потенциальной инфекции Роспотребнадзор рекомендует выделить заболевшему отдельную комнату, а также держаться от него на расстоянии не менее одного метра. При необходимости медработник сам возьмет анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавирусной инфекции.

По данным на пятницу, 28 февраля, число зараженных в Китае перевалило за 78 тысяч, скончались 2788 человек. За пределами КНР наибольшее количество зараженных отмечается в Южной Корее, Италии и Иране.