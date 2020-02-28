Аварию, из-за которой более 100 домов Барнаула остались без воды, пока не устранили

Сотрудники Барнаульского водоканала продолжают работать на месте коммунальной аварии. Они устраняют повреждение водопровода в районе дома № 2 по улице Славгородской.

Из-за порыва без воды остаются 110 домов в частном секторе по улицам Славгородской, Бородкина, Бийской, Катуньской. Также нет воды в Алтайской академии гостеприимства на ул. Юрина, 170.

Для горожан организовали подвоз воды.

Ранее коммунальщики планировали завершить ремонт к 6:00 28 февраля. Сейчас ориентировочное время окончания работ – 13:00, сообщают в водоканале.

Телефон диспетчерской службы Барнаульского водоканала (3852) 28-22-00.