Пять человек погибли в ДТП на сибирской трассе

Пять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Кемеровской области, сообщают в МВД по региону.

Утром в пятницу, 28 февраля, на трассе Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк столкнулись два автомобиля – "ГАЗель" и Toyota. Отмечается, что в результате аварии погибли водитель иномарки и два пассажира, позже погиб пассажир "ГАЗели", а затем в региональном центре медицины катастроф скончался и водитель.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы МВД работают на месте происшествия. Детали инцидента устанавливаются.

Как уже сообщал amiс.ru, сегодня, 28 февраля, в Алтайском крае из-за плохой погоды ограничено движение на трех трассах: Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска), Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области (от г. Бийска до с. Целинного), Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай на всем ее протяжении.