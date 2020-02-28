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В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд

, ИА "Амител"
Авторы инициативы собирают подписи под петицией
Фото: tumenpro.ru

Фото: tumenpro.ru

На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".

По мнению авторов, Пенсионный фонд сейчас представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров". Отмечается, что на содержание ПФР тратятся значительные средства, а деньги на это выделяются из бюджета Фонда.

"При этом чванство, цинизм и безразличие к соискателям пенсий зашкаливает, никакие жалобы не рассматриваются", – подчеркивают авторы инициативы.

Они предлагают поэтапно ликвидировать отделения ПФР по всей стране, а их функции передать в МФЦ и на сайт "Госуслуги".

На момент публикации этого материала петицию одобрил 1 321 человек, 42 высказались против инициативы.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

28.02.2020 11:59
АБОРИГЕН

И это правильно. Пенсия это просто банковский счёт и для его обслуживания совершенно не нужна эта армия дармоедов.

28.02.2020 12:06
Медведь-шатун

Я тоже ЗА, а дворцы под школы и дет сады отдать.

28.02.2020 12:09
- гость -

И Топилина утилизировать.

28.02.2020 12:14
- гость -

Анекдот:
— Если человек объяснит свою отвратительную работу тем, что «делается очень многое», что «поступательно поднимает качество работы», и что «нельзя ожидать сиюминутных результатов», то что с ним будет?
— Если это работяга, то пойдёт на Биржу труда. А если чиновник, то получит какую-нибудь государственную награду...

28.02.2020 12:17
Я ЛЕГЕНДА

Четко !!!

28.02.2020 12:21
- гость -

а дворцы под школы и дет сады отдать.

Под поликлиники

28.02.2020 12:21
- гость -

Деньги сначала верните. У меня там 300тыс. "зависло".

28.02.2020 12:26
Анатолий

Правильно! Ни к чему ПФР в режиме цифровой экономики. В каждом районе РФ - куча дармоедов от ПФР и все сидят на пенсионном бюджете.

28.02.2020 12:28
- гость -

Для начала пусть вернут людям то что в них вложили

28.02.2020 12:31
- гость -

Никаких денег там давно нет. А ликвидируют его затем чтобы как у змеи ног было.
Нет фонда - нескоро пенсион спрашивать.
Кто не перевёлся в частный фонд - извините.
А частный может обанкротится, его учредителей для вида конечно поищут, но пенсий никто не вернёт.

28.02.2020 12:32
Дядька

Подписываюсь!

28.02.2020 14:34
- гость -

И спросить не с кого Пожизненная НЕприкосновенность!

28.02.2020 14:44
Сергеев

Ни для кого не секрет, что за лишение пенсии или за её уменьшение сотрудники этого людоедского ПФР получают премии и продвижение по службе.
Таких раздутых штатов ПФ как у нас и таких постыдно мизерных пенсий, на которые невозможно жить, но можно только медленно умирать в полном сознании, нет больше нигде в цивилизованных странах.
Даже наши бывшие сателлиты из восточной европы, которых теперь содержит когда-то побеждённая нами германия, живут в разы лучше нас!

28.02.2020 14:58
Предпинсионе

Уважаемые ,верните пенсионный возраст,а то не доживу до нового,с уважением предпинсионер

28.02.2020 15:02
Наталья

А где ссылка

28.02.2020 15:50
Кэт

Хочу то же подписать. Скиньте ссылку

28.02.2020 16:19
- гость -

еще налоговую и приставов
раньше как то платили налоги без них и жили нормально

28.02.2020 16:23
ленин папа

Перешел по ссылке проголосовать, а там оно окончилось 25.02. Жаль...

28.02.2020 17:15
- гость -

И этим подписунам--неудачьникам даже невдомек,что у многих Членов этой конторы есть водители с семьями,садовники... И что все они окажуца за забором Правового государства.

28.02.2020 17:26
- гость -

28.02.2020 17:15 - гость -
Что, один из них? У нас своих проблем хватает.

28.02.2020 17:36
- гость -

За!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

28.02.2020 17:43
иваныч

ликвидировать

28.02.2020 18:08
Антиедерас

Его надо не только ликвидировать, но и расстрелять организаторов. Эта пирамида, своим масштабом и цинизмом, многократно превзошла МММ и ГКО вместе взятые.

28.02.2020 18:53
- гость -

Только за.

28.02.2020 22:53
- гость -

Конечно ликвидировать!Бедные люди проработав всю жизнь ходять выпрашивают себе пенсию а они еще думаю дать или не дать и начислить как можно меньше что бы люди нищенствовали !Посмещище над люди!

28.02.2020 22:56
Гость

За! Обеими руками!

28.02.2020 23:38
Юрий

ЗА!!!!!!!!!

29.02.2020 00:23
Андрей

И в первую очередь разблокировать замороженные пенсионные накопления

29.02.2020 01:31
Валентина

Сначала нужно заставить их сделать перерасчет всех пенсий, вернуть все деньги, что они не выдали. А если их просто разогнать, они пристроятся в другом месте, в том же МФЦ и история будет повторяться.

29.02.2020 01:36
гость

Только ЗА

29.02.2020 02:06
- гость -

Кто будет гарантировать правильность начисления пенсии, её выплату и т.п. подобные вопросы ? Сейчас спорные вопросы можно решать через суд, предъявляя претензии к Пенсионному фонду. А что предлагается взамен? Кто конкретно будет за всё это отвечать?

29.02.2020 03:17
sem

Я за!

29.02.2020 04:11
Надежда

Это будет хорошая новость. За!

29.02.2020 08:24
Надежда Васильевна

Раньше пенсионного фонда не было,а сейчас настроили дворцов и штат раздут.Да и в думе половину выгнать за некомпентность сотрудников.Раньше приезжали на съезд позасидали и поехали на свои рабочие места.

29.02.2020 16:10
Олег

Пенсионный фонд в топку.

29.02.2020 16:14
Валерий

В Советское время пенсии почта разносила,а фонд только разворовывает пенсионные деньги, потом проводят пенсионные реформы,лишая людей чесно заработанных денег.

29.02.2020 20:53
Ирина

Я очень ЗА!!!

29.02.2020 21:14
Н.К

бывало просидишь почти весь день к сотруднику пфр и безрезультатно да если попадёшь только что испечёной так внятно ни чего и не ответит а бывало с порога отворот порот

29.02.2020 22:10
ГОСТ СССР

ЗА! ТОЛЬКО НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ ПРОЕДАЮТ!

29.02.2020 23:27
петр

давно его закрыть надо и отчисления делать на личные счета и в случае смерти пенсионера , накопления выдавать родственникам ....ужасная контора...таких
"пирамид "нет нигде в мире...

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