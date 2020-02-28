В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд

На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
По мнению авторов, Пенсионный фонд сейчас представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров". Отмечается, что на содержание ПФР тратятся значительные средства, а деньги на это выделяются из бюджета Фонда.
"При этом чванство, цинизм и безразличие к соискателям пенсий зашкаливает, никакие жалобы не рассматриваются", – подчеркивают авторы инициативы.
Они предлагают поэтапно ликвидировать отделения ПФР по всей стране, а их функции передать в МФЦ и на сайт "Госуслуги".
На момент публикации этого материала петицию одобрил 1 321 человек, 42 высказались против инициативы.
Комментарии
И это правильно. Пенсия это просто банковский счёт и для его обслуживания совершенно не нужна эта армия дармоедов.
Я тоже ЗА, а дворцы под школы и дет сады отдать.
И Топилина утилизировать.
Анекдот:
— Если человек объяснит свою отвратительную работу тем, что «делается очень многое», что «поступательно поднимает качество работы», и что «нельзя ожидать сиюминутных результатов», то что с ним будет?
— Если это работяга, то пойдёт на Биржу труда. А если чиновник, то получит какую-нибудь государственную награду...
Четко !!!
а дворцы под школы и дет сады отдать.
Под поликлиники
Деньги сначала верните. У меня там 300тыс. "зависло".
Правильно! Ни к чему ПФР в режиме цифровой экономики. В каждом районе РФ - куча дармоедов от ПФР и все сидят на пенсионном бюджете.
Для начала пусть вернут людям то что в них вложили
Никаких денег там давно нет. А ликвидируют его затем чтобы как у змеи ног было.
Нет фонда - нескоро пенсион спрашивать.
Кто не перевёлся в частный фонд - извините.
А частный может обанкротится, его учредителей для вида конечно поищут, но пенсий никто не вернёт.
Подписываюсь!
И спросить не с кого Пожизненная НЕприкосновенность!
Ни для кого не секрет, что за лишение пенсии или за её уменьшение сотрудники этого людоедского ПФР получают премии и продвижение по службе.
Таких раздутых штатов ПФ как у нас и таких постыдно мизерных пенсий, на которые невозможно жить, но можно только медленно умирать в полном сознании, нет больше нигде в цивилизованных странах.
Даже наши бывшие сателлиты из восточной европы, которых теперь содержит когда-то побеждённая нами германия, живут в разы лучше нас!
Уважаемые ,верните пенсионный возраст,а то не доживу до нового,с уважением предпинсионер
А где ссылка
Хочу то же подписать. Скиньте ссылку
еще налоговую и приставов
раньше как то платили налоги без них и жили нормально
Перешел по ссылке проголосовать, а там оно окончилось 25.02. Жаль...
И этим подписунам--неудачьникам даже невдомек,что у многих Членов этой конторы есть водители с семьями,садовники... И что все они окажуца за забором Правового государства.
28.02.2020 17:15 - гость -
Что, один из них? У нас своих проблем хватает.
За!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ликвидировать
Его надо не только ликвидировать, но и расстрелять организаторов. Эта пирамида, своим масштабом и цинизмом, многократно превзошла МММ и ГКО вместе взятые.
Только за.
Конечно ликвидировать!Бедные люди проработав всю жизнь ходять выпрашивают себе пенсию а они еще думаю дать или не дать и начислить как можно меньше что бы люди нищенствовали !Посмещище над люди!
За! Обеими руками!
ЗА!!!!!!!!!
И в первую очередь разблокировать замороженные пенсионные накопления
Сначала нужно заставить их сделать перерасчет всех пенсий, вернуть все деньги, что они не выдали. А если их просто разогнать, они пристроятся в другом месте, в том же МФЦ и история будет повторяться.
Только ЗА
Кто будет гарантировать правильность начисления пенсии, её выплату и т.п. подобные вопросы ? Сейчас спорные вопросы можно решать через суд, предъявляя претензии к Пенсионному фонду. А что предлагается взамен? Кто конкретно будет за всё это отвечать?
Я за!
Это будет хорошая новость. За!
Раньше пенсионного фонда не было,а сейчас настроили дворцов и штат раздут.Да и в думе половину выгнать за некомпентность сотрудников.Раньше приезжали на съезд позасидали и поехали на свои рабочие места.
Пенсионный фонд в топку.
В Советское время пенсии почта разносила,а фонд только разворовывает пенсионные деньги, потом проводят пенсионные реформы,лишая людей чесно заработанных денег.
Я очень ЗА!!!
бывало просидишь почти весь день к сотруднику пфр и безрезультатно да если попадёшь только что испечёной так внятно ни чего и не ответит а бывало с порога отворот порот
ЗА! ТОЛЬКО НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ ПРОЕДАЮТ!
давно его закрыть надо и отчисления делать на личные счета и в случае смерти пенсионера , накопления выдавать родственникам ....ужасная контора...таких
"пирамид "нет нигде в мире...