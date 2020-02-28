В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд

На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".

По мнению авторов, Пенсионный фонд сейчас представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров". Отмечается, что на содержание ПФР тратятся значительные средства, а деньги на это выделяются из бюджета Фонда.

"При этом чванство, цинизм и безразличие к соискателям пенсий зашкаливает, никакие жалобы не рассматриваются", – подчеркивают авторы инициативы.

Они предлагают поэтапно ликвидировать отделения ПФР по всей стране, а их функции передать в МФЦ и на сайт "Госуслуги".

На момент публикации этого материала петицию одобрил 1 321 человек, 42 высказались против инициативы.