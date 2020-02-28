Еще несколько трасс перекрыли в Алтайском крае

В Алтайском крае ограничили движение еще на нескольких дорогах, сообщают в "Автодоре".

Из-за сильных метелей и гололеда до восстановления благоприятной дорожной обстановки проезд закрыт на трассах:

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от Змеиногорка до Рубцовска);

Алейск – Чарышское (от с. Новокалманка Усть-Калманского района до с. Маралиха Чарышского района);

Алейск – Петропавловское – Смоленское (от Алейска до р.ц. Усть-Чарышская Пристань);

Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан (от Поспелихи до Курьи).

Кроме того, движение закрыто для грузовых машин и автобусов по трассе Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области (от Бийска до р.ц. Целинное), а также на дороге Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай на всем протяжении.

На всех автодорогах Алтайского края задействовано порядка 400 единиц техники. В ГИБДД призывают временно отказаться от дальних поездок.