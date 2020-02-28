Светофоры отключают на оживленных перекрестках Барнаула

Отключение светофоров в связи с проведением ремонтных работ запланировано на нескольких перекрестках в Барнауле сегодня, 28 февраля.

Так, с 13:30 до 16:00 светофоры не будут работать на пересечениях улицы Советской Армии с 42-й Краснознаменной Бригады и с Малахова, а также на перекрестке Антона Петрова – 42-й Краснознаменной Бригады.

При этом уже с утра и до 16:00 не работают светофоры на пересечении улицы Советской Армии и Минской, а также с проспектом Коммунаров, напоминает пресс-центр администрации Барнаула. Водителям приносят извинения за доставленные неудобства, просят соблюдать правила движения и руководствоваться дорожными знаками.