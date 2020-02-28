Виктор Томенко занял 50-е место среди российских губернаторов

Губернатор Алтайского края занял 50-е место из 85 в рейтинге глав российских регионов по результатам деятельности за январь-февраль 2020 года. Итоги исследования публикует Центр информационных коммуникаций "Рейтинг".
Для составления списка аналитики использовали метод заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Опрашивали не только политологов, но и людей самой широкой профессиональной и социальной принадлежности. Как подчеркивают авторы исследования, такой способ позволяет сделать результаты наиболее демократичными и приближенными к мнению "простых людей".
Первую позицию занял мэр Москвы Сергей Собянин. На второй строчке глава Татарстана Рустам Минниханов. Замкнул тройку губернатор Тюменской области Александр Моор.
Из сибирских глав в топ-25 попали только новосибирский губернатор Андрей Травников и глава Омской области Александр Бурков, занявшие 23-е и 24-е места соответственно.
Худшим губернатором страны аналитики назвали губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Как уже сообщал amic.ru, ранее компания "Медиалогия" включила Виктора Томенко в топ-3 сибирских губернаторов. Список был составлен на основе медиаиндекса, который отражает качество присутствия губернаторов в информационном поле. Величина индекса зависит от цитируемости СМИ, наличия позитива или негатива, размера и места выхода публикаций и других показателей.
Комментарии
Неплохо. Есть куда расти. Целых 50 позиций впереди.
неправильный заголовок
надо было написать "Почетное 50-е место"
Удивительно, я думал хуже не бывает, ан нет.
То есть, если ничего не делая, просто просиживать, это ещё не дно. А вот если активно вредить, вот это уже хуже. Если такая логика - тогда понятно.
То, что люди такого пошиба занимают государственные должности - глупая, досадная нелепость. И понимание этого в обществе есть, а значит - ощибки имеют шансы быть исправленными.