Спрос на арбидол и его аналоги резко взлетел из-за коронавируса

В России резко взлетел спрос на противовирусный препарат арбидол и его аналоги, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование компании DSM Group.

По оценке аналитиков, с 27 января по 2 февраля 2020 года в России продажи арбидола выросли на 14% по сравнению с предшествующей неделей. За первую неделю февраля продажи препарата увеличились на 15%, а за вторую – на 24%.

Такие аналоги арбидола, как арпефлю и афлюдол, также показали резкий скачок спроса. Например, продажи арпефлю с 27 января по 2 февраля выросли на 32%. Однако рекордный показатель продаж зафиксирован у афлюдола – за аналогичный период спрос на лекарство взлетел на 571%.

Аналитики считают, что столь стремительный рост продаж арбидола и его аналогов объясняется большим количеством новостей о коронавирусе и заявлениями китайских властей об эффективности препарата в борьбе с инфекцией.

Также отмечается, что повышенный интерес россиян к аналогам арбидола объясняется тем, что они дешевле и их изначально продавалось меньше. При этом только с конца января по начало февраля количество упаковок арбидола было продано примерно на 300 тысяч штук больше, чем аналогов. Общие же продажи арбидола за последний месяц составили 1,3 миллиона упаковок.