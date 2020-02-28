Спрос на арбидол и его аналоги резко взлетел из-за коронавируса

В России резко взлетел спрос на противовирусный препарат арбидол и его аналоги, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование компании DSM Group.
По оценке аналитиков, с 27 января по 2 февраля 2020 года в России продажи арбидола выросли на 14% по сравнению с предшествующей неделей. За первую неделю февраля продажи препарата увеличились на 15%, а за вторую – на 24%.
Такие аналоги арбидола, как арпефлю и афлюдол, также показали резкий скачок спроса. Например, продажи арпефлю с 27 января по 2 февраля выросли на 32%. Однако рекордный показатель продаж зафиксирован у афлюдола – за аналогичный период спрос на лекарство взлетел на 571%.
Аналитики считают, что столь стремительный рост продаж арбидола и его аналогов объясняется большим количеством новостей о коронавирусе и заявлениями китайских властей об эффективности препарата в борьбе с инфекцией.
Также отмечается, что повышенный интерес россиян к аналогам арбидола объясняется тем, что они дешевле и их изначально продавалось меньше. При этом только с конца января по начало февраля количество упаковок арбидола было продано примерно на 300 тысяч штук больше, чем аналогов. Общие же продажи арбидола за последний месяц составили 1,3 миллиона упаковок.
Комментарии
Лечитесь грамотно, выписывающих Арбидол врачей посылайте в жопу и будьте здоровы, ибо Арбидол самый что ни на есть фуфломицин.
Ещё одно подтверждение, что рынок это сплошной обман. Считается, сто спрос рождает предложение, но в данном случае получается наоборот, -предложение рождает спрос.
P.S. Почему люди не хотят думать?
это ж конкретный лютый фуфломицин, чё ещё до сих пор есть верящие в него?
это же мел
еще ирс 19 туда же