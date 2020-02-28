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Спрос на арбидол и его аналоги резко взлетел из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Китай отлично прорекламировал препарат
Фото: kroosp.ru

Фото: kroosp.ru

В России резко взлетел спрос на противовирусный препарат арбидол и его аналоги, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование компании DSM Group. 

По оценке аналитиков, с 27 января по 2 февраля 2020 года в России продажи арбидола выросли на 14% по сравнению с предшествующей неделей. За первую неделю февраля продажи препарата увеличились на 15%, а за вторую – на 24%. 

Такие аналоги арбидола, как арпефлю и афлюдол, также показали резкий скачок спроса. Например, продажи арпефлю с 27 января по 2 февраля выросли на 32%. Однако рекордный показатель продаж зафиксирован у афлюдола – за аналогичный период спрос на лекарство взлетел на 571%. 

Аналитики считают, что столь стремительный рост продаж арбидола и его аналогов объясняется большим количеством новостей о коронавирусе и заявлениями китайских властей об эффективности препарата в борьбе с инфекцией.

Также отмечается, что повышенный интерес россиян к аналогам арбидола объясняется тем, что они дешевле и их изначально продавалось меньше. При этом только с конца января по начало февраля количество упаковок арбидола было продано примерно на 300 тысяч штук больше, чем аналогов. Общие же продажи арбидола за последний месяц составили 1,3 миллиона упаковок.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

28.02.2020 15:51
- гость -

Лечитесь грамотно, выписывающих Арбидол врачей посылайте в жопу и будьте здоровы, ибо Арбидол самый что ни на есть фуфломицин.

28.02.2020 15:53
- гость -

Ещё одно подтверждение, что рынок это сплошной обман. Считается, сто спрос рождает предложение, но в данном случае получается наоборот, -предложение рождает спрос.
P.S. Почему люди не хотят думать?

28.02.2020 16:06
месный

это ж конкретный лютый фуфломицин, чё ещё до сих пор есть верящие в него?

28.02.2020 16:15
- гость -

это же мел

28.02.2020 16:15
- гость -

еще ирс 19 туда же

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