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Стало известно, где в Барнауле установят в 2020 году камеры фотовидеофиксации

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В краевой столице установят шесть комплексов в аварийных местах
Фото: sekunda.media

Фото: sekunda.media

Сразу шесть новых комплексов фотовидеофиксации установят в Барнауле в 2020 году. Камеры появятся на аварийных участках краевой столицы. Еще по одному комплексу – в Новоалтайске, Бийске, Рубцовске. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил начальник краевого ГИББД Владислав Перцев.

Речь идет об участках:

– перекресток ул. 50 лет СССР и Георгиева (проезд на запрещающий сигнал светофора);

– перекресток пр. Красноармейский и ул. Партизанская (проезд на запрещающий сигнал светофора и стоп-линия);

– перекресток пр. Калинина и ул. Ткацкая (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия, превышение установленной скорости движения);

– улица Солнечная Поляна в районе дома № 7 (превышение установленной скорости движения);

– проспект Ленина, напротив дома № 187 (превышение установленной скорости движения);

– улица Юрина, напротив дома № 204в (превышение установленной скорости движения).

По информации ГИБДД, в 2019 году благодаря камерам было выписано 663 тысячи административных штрафов на сумму 449 миллионов рублей. Сами же водители в итоге оплатили только 218 миллионов рублей.

Отметим, на федеральных трассах в Алтайском крае с начала года установлено 39 комплексов фиксации нарушений.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

28.02.2020 14:55
- гость -

разве это место с повышенной аварийностью?

28.02.2020 14:57
- гость -

50 лет георгиева тихий спокойный перекресток ставьте там где реально нужнее

28.02.2020 14:59
- гость -

по первым двум точкам согласен. по остальным хз. нечасто там не бываю.

28.02.2020 15:00
- гость -


28.02.2020 14:57
- гость -


ты не приболела? там чуть ли не каждый день долбились

28.02.2020 15:08
- гость -

кто долбался? езжу 40 лет ничего не видела

28.02.2020 15:11
Filin

Рациональное вложение средств, а то, понимаешь, бесплатно все ...

28.02.2020 15:14
- гость -

есть много более опасных перекрестков, выбрали наобум?

28.02.2020 15:15
- гость -

Безопасность глубоко похрену, а вот пополнение пюджета - ДА

28.02.2020 15:15
- гость -


28.02.2020 15:08
- гость -

в коляске ездила? тебе всего 40 с хвостом. а долбились бараны. у меня как раз лоджия на перекресток выходила

28.02.2020 15:32
- гость -

А почему не ставятся на обочечников? К примеру на объездной в сторону Змеиногорского?

28.02.2020 15:36
###

Зачем камера на 50 лет сср? Там нормальный безопасный перекрёсток. На красный там никто не ездит.

28.02.2020 15:41
- гость -

естессно с младых лет катаюсь там, а ты видимо жил на лоджии все время только и смотрел на перекресток

28.02.2020 15:46
- гость -

в целом норм, но очень не хватает Павловский тракт-Фурманова, чтобы особо умные не вставали 2-3 машинами за стоп-линию...

28.02.2020 15:52
- гость -

еще вопрос, когда автобусников начнут штрафовать за поворот с первой полосы под жд мостом, строителей-павл.тр, 1-я полоса только на сов.армию и направо, нет, спокойно поворачивают на павл.тр

28.02.2020 15:57
- гость -

Зачем камера на 50 лет сср? Там нормальный безопасный перекрёсток. На красный там никто не ездит.

Не надо гундеть! Одно из самых нужных мест для установки! Часто вижу там аварии с размотом в пол машины. И часто автобусники 50 маршрута катаются на красный сигнал - беспределят!

28.02.2020 15:57
- гость -

Перекрёсток Павловский тракт - георгиева. Каждый первый автобус прварачивает налево со средней или правой полосы, создавая пробку. Почему бы не установить там камеру?

28.02.2020 15:59
- гость -

Для 15-57. Может вы и правы. Я там 2 раза в день езжу, ничего такого не вижу. Может просто по времени не совпадаю с авариями. PS. Мы с вами, наверное, соседи?

28.02.2020 16:16
гость

А я бы не стал ставить камеры на стоп-линию. Стоишь в пробке выехал, а перекрёсток уже занят. Самое главное не создавать опасности для движения, а тебя за это штрафуют.

28.02.2020 16:19
- гость -


28.02.2020 16:16
гость


а ты либо не выезжай на забитый перекресток (о чем кстати в ПДД открытом текстом написано), либо, если застал тебя желтый над стоп-линией. держи ногу на педали тормоза и бойся пукнуть/чихнуть чтобы машина не дернулась. и не будет тебе штрафа

28.02.2020 16:22
гость

А он и не забытый, пешеходы дорогу переходят их пропускают, пока пропустят там на зелёный поехали. Они же будут утверждать что едут на зелёный. Ну зачем создавать аварийные ситуации?
И таких случаев масса.

28.02.2020 16:29
- гость -


28.02.2020 16:22
гость

кто забытый??
огромная просьба прочитать ПДД внимательно. там все прекрасно расписано. и не только про проезд перекрестков.
в твоем же случае, если ты проехал стоп-линию и простоял пропуская пешеходов до своего красного светофора, то ты уже выехал на перекресток, который обязан покинуть и тебе должно быть по барабану кому какой цвет горит. так же как те кому загорелся зеленый должны дать тебе завершить маневр. а если ты стоишь в очереди над стоп-линией и тебе загорелся красный, то жми на тормоз (как я написал выше).

очень жаль, что уровень подготовки наших водителей так низок, что приходится элементарные вещи объяснять...

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