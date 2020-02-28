Стало известно, где в Барнауле установят в 2020 году камеры фотовидеофиксации

Сразу шесть новых комплексов фотовидеофиксации установят в Барнауле в 2020 году. Камеры появятся на аварийных участках краевой столицы. Еще по одному комплексу – в Новоалтайске, Бийске, Рубцовске. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил начальник краевого ГИББД Владислав Перцев.
Речь идет об участках:
– перекресток ул. 50 лет СССР и Георгиева (проезд на запрещающий сигнал светофора);
– перекресток пр. Красноармейский и ул. Партизанская (проезд на запрещающий сигнал светофора и стоп-линия);
– перекресток пр. Калинина и ул. Ткацкая (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия, превышение установленной скорости движения);
– улица Солнечная Поляна в районе дома № 7 (превышение установленной скорости движения);
– проспект Ленина, напротив дома № 187 (превышение установленной скорости движения);
– улица Юрина, напротив дома № 204в (превышение установленной скорости движения).
По информации ГИБДД, в 2019 году благодаря камерам было выписано 663 тысячи административных штрафов на сумму 449 миллионов рублей. Сами же водители в итоге оплатили только 218 миллионов рублей.
Отметим, на федеральных трассах в Алтайском крае с начала года установлено 39 комплексов фиксации нарушений.
Комментарии
разве это место с повышенной аварийностью?
50 лет георгиева тихий спокойный перекресток ставьте там где реально нужнее
по первым двум точкам согласен. по остальным хз. нечасто там не бываю.
28.02.2020 14:57
- гость -
ты не приболела? там чуть ли не каждый день долбились
кто долбался? езжу 40 лет ничего не видела
Рациональное вложение средств, а то, понимаешь, бесплатно все ...
есть много более опасных перекрестков, выбрали наобум?
Безопасность глубоко похрену, а вот пополнение пюджета - ДА
28.02.2020 15:08
- гость -
в коляске ездила? тебе всего 40 с хвостом. а долбились бараны. у меня как раз лоджия на перекресток выходила
А почему не ставятся на обочечников? К примеру на объездной в сторону Змеиногорского?
Зачем камера на 50 лет сср? Там нормальный безопасный перекрёсток. На красный там никто не ездит.
естессно с младых лет катаюсь там, а ты видимо жил на лоджии все время только и смотрел на перекресток
в целом норм, но очень не хватает Павловский тракт-Фурманова, чтобы особо умные не вставали 2-3 машинами за стоп-линию...
еще вопрос, когда автобусников начнут штрафовать за поворот с первой полосы под жд мостом, строителей-павл.тр, 1-я полоса только на сов.армию и направо, нет, спокойно поворачивают на павл.тр
Зачем камера на 50 лет сср? Там нормальный безопасный перекрёсток. На красный там никто не ездит.
Не надо гундеть! Одно из самых нужных мест для установки! Часто вижу там аварии с размотом в пол машины. И часто автобусники 50 маршрута катаются на красный сигнал - беспределят!
Перекрёсток Павловский тракт - георгиева. Каждый первый автобус прварачивает налево со средней или правой полосы, создавая пробку. Почему бы не установить там камеру?
Для 15-57. Может вы и правы. Я там 2 раза в день езжу, ничего такого не вижу. Может просто по времени не совпадаю с авариями. PS. Мы с вами, наверное, соседи?
А я бы не стал ставить камеры на стоп-линию. Стоишь в пробке выехал, а перекрёсток уже занят. Самое главное не создавать опасности для движения, а тебя за это штрафуют.
28.02.2020 16:16
гость
а ты либо не выезжай на забитый перекресток (о чем кстати в ПДД открытом текстом написано), либо, если застал тебя желтый над стоп-линией. держи ногу на педали тормоза и бойся пукнуть/чихнуть чтобы машина не дернулась. и не будет тебе штрафа
А он и не забытый, пешеходы дорогу переходят их пропускают, пока пропустят там на зелёный поехали. Они же будут утверждать что едут на зелёный. Ну зачем создавать аварийные ситуации?
И таких случаев масса.
28.02.2020 16:22
гость
кто забытый??
огромная просьба прочитать ПДД внимательно. там все прекрасно расписано. и не только про проезд перекрестков.
в твоем же случае, если ты проехал стоп-линию и простоял пропуская пешеходов до своего красного светофора, то ты уже выехал на перекресток, который обязан покинуть и тебе должно быть по барабану кому какой цвет горит. так же как те кому загорелся зеленый должны дать тебе завершить маневр. а если ты стоишь в очереди над стоп-линией и тебе загорелся красный, то жми на тормоз (как я написал выше).
очень жаль, что уровень подготовки наших водителей так низок, что приходится элементарные вещи объяснять...