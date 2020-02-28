Стало известно, где в Барнауле установят в 2020 году камеры фотовидеофиксации

Сразу шесть новых комплексов фотовидеофиксации установят в Барнауле в 2020 году. Камеры появятся на аварийных участках краевой столицы. Еще по одному комплексу – в Новоалтайске, Бийске, Рубцовске. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил начальник краевого ГИББД Владислав Перцев.

Речь идет об участках:

– перекресток ул. 50 лет СССР и Георгиева (проезд на запрещающий сигнал светофора);

– перекресток пр. Красноармейский и ул. Партизанская (проезд на запрещающий сигнал светофора и стоп-линия);

– перекресток пр. Калинина и ул. Ткацкая (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия, превышение установленной скорости движения);

– улица Солнечная Поляна в районе дома № 7 (превышение установленной скорости движения);

– проспект Ленина, напротив дома № 187 (превышение установленной скорости движения);

– улица Юрина, напротив дома № 204в (превышение установленной скорости движения).

По информации ГИБДД, в 2019 году благодаря камерам было выписано 663 тысячи административных штрафов на сумму 449 миллионов рублей. Сами же водители в итоге оплатили только 218 миллионов рублей.

Отметим, на федеральных трассах в Алтайском крае с начала года установлено 39 комплексов фиксации нарушений.