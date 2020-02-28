Автобусное и грузовое сообщение между Барнаулом и Бийском закрыто

В пятницу, 28 февраля, из-за плохой погоды временно ограничено движение для пассажирских маршрутно-рейсовых автобусов и грузовых авто на участке трассы Р-256 "Чуйский тракт" от Барнаула до Бийска, передает КГКУ "Алтайавтодор".

Также временно ограничено движение для всех видов транспорта на участке автотрассы Алейск – Петропавловка – Смоленское (от с. Петропавловского до с. Смоленского) и для грузового транспорта и автобусов на трассе Бийск – Белокуриха.

Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки. На всех автодорогах Алтайского края задействовано порядка 400 единиц техники. В ГИБДД призывают временно отказаться от дальних поездок.