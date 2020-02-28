Волейболисты "Университета" обыграли команду "Технолог-Белогорье"

Волейболисты "Университета" уверенно выиграли на своей площадке. Седьмой тур высшей лиги "А" чемпионата России среди мужчин стартовал в Барнауле.

В первой встрече алтайские волейболисты обыграли белгородский "Технолог-Белогорье" со счетом 3:0. Счет по партиям – 25:18, 25:23, 25:20.

"Университет" по-прежнему на 14-м месте турнирной таблицы. В пятницу, 28 февраля, алтайские волейболисты сыграют с "Академией-Казань", которая расположилась на 15-й строке.

Матч пройдет в спорткомплексе "Победа" и начнется в 18:30. Вход свободный.