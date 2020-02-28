Пятница, 28 Февраль, 16:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,61
€ 71,65
3°
Обь
8см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное МасленицаДень защитника ОтечестваЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Волейболисты "Университета" обыграли команду "Технолог-Белогорье"

, ИА "Амител"
Барнаульцы не отдали ни одной партии
Фото: ВК 'Университет'

Фото: ВК "Университет"

Волейболисты "Университета" уверенно выиграли на своей площадке. Седьмой тур высшей лиги "А" чемпионата России среди мужчин стартовал в Барнауле.

В первой встрече алтайские волейболисты обыграли белгородский "Технолог-Белогорье" со счетом 3:0. Счет по партиям – 25:18, 25:23, 25:20.

"Университет" по-прежнему на 14-м месте турнирной таблицы. В пятницу, 28 февраля, алтайские волейболисты сыграют с "Академией-Казань", которая расположилась на 15-й строке.

Матч пройдет в спорткомплексе "Победа" и начнется в 18:30. Вход свободный.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:19
"Страна большая": чиновник объяснил, почему расширения Чуйского тракта ждать долго 2
16:06
Преподаватель АлтГУ стал экспертом интеллектуального турнира в Сочи 1
15:51
Волейболисты "Университета" обыграли команду "Технолог-Белогорье" 0
15:43
Спрос на арбидол и его аналоги резко взлетел из-за коронавируса 5
15:31
Виктор Томенко занял 50-е место среди российских губернаторов 3
15:19
Смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте. Погибли два человека 1
15:05
Быстрое реагирование: алтайские врачи скорой помощи онлайн передают ЭКГ в кардиоцентр 1
14:51
Автобусное и грузовое сообщение между Барнаулом и Бийском закрыто 0
14:41
Стало известно, где в Барнауле установят в 2020 году камеры фотовидеофиксации 22
13:14
Шаг навстречу моде: шесть обувных трендов, которые будем носить этой весной 2
13:02
Чтобы тело не толстело. Как правильно есть блины на Масленицу 0
12:53
Светофоры отключают на оживленных перекрестках Барнаула 0
12:40
"Черт не страшен". Как родители с министром образования Алтайского края сдавали ЕГЭ 4
12:31
Еще несколько трасс перекрыли в Алтайском крае 0
12:18
С видом на природу. Деревянные окна от холдинга "Алтайлес". Инфографика 0
12:05
Пять человек погибли в ДТП на сибирской трассе 0
11:52
В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд 18
11:43
Алтайский депутат рассказал, как и когда пройдет голосование по Конституции 19
11:32
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при подозрении на коронавирус 2
11:20
Аварию, из-за которой более 100 домов Барнаула остались без воды, пока не устранили 1
11:10
Госбюджет потеряет более триллиона рублей, если для бедных россиян отменят налоги 12
10:54
Сахалинец умышленно заразил школьницу ВИЧ и получил срок 3
10:43
Найдено тело пропавшего на Алтае 13-летнего мальчика 1
10:32
Дорогу в Шерегеш замело на Алтае 2
10:17
Расписание рейдов военкомата попало в Сеть в Барнауле 7
10:04
Что можно и что нельзя есть в Великий пост. Инфографика 4
09:51
В России сформировали Совет по общественному здоровью 4
09:42
Молодые водители все чаще становятся виновниками ДТП 6
09:28
Памятник советской деревне хотят открыть в Алтайском крае 7
09:15
Зачем на Масленицу сжигают чучело и почему раньше ему боялись рисовать лицо? 0
09:02
Как добраться из Барнаула до Толмачево быстро и удобно. Инфографика 7
08:47
В Алтайском крае перекрыли три трассы 1
08:30
"Чрезмерно много": глава ГИБДД поддержал идею сокращать количество зебр в Барнауле 132
08:16
Как проект по утилизации упаковки скажется на алтайском бизнесе и ценах на товары 20
08:03
Метание метлы, полевая кухня, забег петухов. Как отпразднуют Масленицу в Барнауле? 0
07:50
Отец – водитель, сын – сутенер. Жители Алтайского края вовлекли в проституцию девочек 3
07:36
Врачи рассказали, как продлить жизнь на несколько лет 1
07:20
Фанера над Барнаулом: кто и как в городе обманывает при изготовлении мебели 13
07:04
Депутаты хотят сделать Барнаул "Городом трудовой доблести" 9
06:50
Успех для Близнецов и нервы для Стрельцов: гороскоп на март 2020 года 0
06:39
Фигуры из блинов: как необычно украсить стол на Масленицу 1
06:24
Психические болезни – главная причина освобождения от армии в Алтайском крае 9
06:13
Покупаешь – помогай: экосумки со смыслом шьют в Барнауле 0
06:02
Почти весна. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 февраля 2
23:44
Средняя зарплата в Алтайском крае за год выросла на 9,5% 12
23:15
Автобус слетел с трассы в Алтайском крае 0
22:56
Родственникам передали вещи погибшего в ВОВ жителя Алтайского края 0
22:25
БТР заметили на улицах Барнаула. Фото 3
21:57
Полицейские попытались разбудить электрошокером сибиряка. Он умер 8
21:23
Мэрия снова требует снести кофейню на месте барнаульского разлома 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.