Чем мы дышим в помещениях и почему так важно чистить вентиляцию. Инфографика

Неприятный запах способен испортить впечатление от посещения любого заведения. Это может свидетельствовать о том, что владельцы решили сэкономить на обслуживании вентиляционной системы. Такая халатность грозит обернуться и проблемами посерьезнее: распространением бактерий, обострением астмы и даже опасностью пожара.
Почему при правильном обслуживании вентиляции клиентов станет больше, а сотрудники будут работать продуктивнее, а также в чем выгода при регулярной очистке, смотрите в совместной инфографике amic.ru и компании "Эко-Сибирь".
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Комментарии
Ну понятно, что тут только рекламные аспекты фирмы по вентиляции рассмотрели. Но почему никто не рассматривает газовый состав в помещениях? Вентиляции как правило нет вообще, а окна закрыты, так как кому то из сотрудников достается рабочее место под окном и убивать его здоровье постоянными сквозняками в спину не по-человечески. Был как то ролик в одной из познавательных передач, там замеряли концентрацию СО2 в офисах в разгар рабочего дня и в половине случаев его уровень превышал тот, при котором на МКС и подлодках срабатывает сигнализация об опасной его концентрации. Уж не помню там конкретных цифр, на сам факт таких условий в офисах дает повод задуматься о своем здоровье.
Везде в нарушение норм пластиковые окна без приточного клапана ставят, "главное чтобы не дуло"