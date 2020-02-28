Смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте. Погибли два человека

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 28 февраля, на 311-м километре Чуйского тракта, пишут очевидцы в сообществе Barnaul 22.

В результате ДТП погибли два человека. Уточняется, что водитель 1971 года направлялся в сторону Барнаула на ВАЗ-21140, но не справился с управлением и врезался во встречный грузовой автомобиль Mitsubishi Canter, за рулем которого находился водитель 1974 года рождения.

В результате столкновения водитель легковушки и женщина 1974 года рождения, которая была пассажиром авто, погибли. Водитель и пассажир грузовика Mitsubishi Canter получили травмы, их госпитализировали в больницу Бийска.

Как уже писал amiс.ru, в Алтайском крае из-за неблагоприятных погодных условиях продолжают закрывать дороги. Госавтоинспекция призывает по возможности отказаться от поездок вообще.