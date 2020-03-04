Встречаем весну: как провести выходные в марте интересно и с пользой

В "Пионере" подготовили разнообразную программу выходных для семейного досуга и приглашают всей семьей встретить выходные первого месяца весны.

В Международный женский день, 8 марта, всех женщин ждет весенняя праздничная программа: показы авторских коллекций от молодых дизайнеров города, фестиваль красоты, искусства и модных идей. Возможно, столько красивых и необычных вещей больше не увидеть нигде. Начало программы – 8 марта в 13:00.

А 15 и 22 марта гостей ТРЦ "Пионер" ждут традиционные любимые мастер-классы. В этот раз они будут посвящены созданию креативных карандашниц и оригинальных салфетниц. Информация по записи появится в социальных сетях ТРЦ "Пионер". Следите за новостями.

Весна уже совсем скоро. С ТРЦ "Пионер" март обещает быть насыщенным и интересным. Все желающие приглашаются провести выходные креативно и испытать море позитивных эмоций в кругу семьи или компании друзей.

ТРЦ "Пионер"

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 102в

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