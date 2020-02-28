Стало известно, какие дни недели являются самыми опасными для автомобилистов

В ГИБДД рассказали, в какой день недели чаще всего происходят ДТП, передает ТАСС.

Так, большая часть аварий на дорогах России в 2019 году происходила по пятницам. Однако наивысший уровень смертности в дорожно-транспортных происшествиях пришелся на субботу.

Согласно статистическим данным, по пятницам 2019 года на российских дорогах произошло более 25 тысяч ДТП, в которых погибло порядка 2,4 тысячи человек. При этом по субботам жертвами аварий стали более трех тысяч человек.

Уточняется, что пик ДТП приходился на утро и вечер – в основном на 9:00 и 20:00. При этом наименьшее число автоаварий случалось по средам и воскресеньям.

Всего за 2019 год в России зафиксировали 164 тысячи ДТП, в которых пострадали 211 тысяч человек. Число жертв аварий составило около 17 тысяч, пять тысяч из которых – пешеходы, а 794 – дети.