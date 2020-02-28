Продовольственная ярмарка вновь пройдет в Барнауле

В субботу, 29 февраля, в Барнауле состоится очередная продовольственная ярмарка. Как сообщает пресс-центр мэрии, с 10:00 до 14:00 будут работать пять площадок. Организаторы обещают большой выбор и невысокие цены. Так, можно будет купить мясо, колбасные изделия, муку, сахар и другие продукты питания.

Площадки будут работать по следующим адресам:

Индустриальный район – микрорайон Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;

Ленинский район – пр. Космонавтов, 59;

Октябрьский район – ул. Г. Титова, 9;

Центральный район – с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а; микрорайон Затон, ул. Водников, 11.

Отмечается, что на площадке торгово-производственного комплекса Алтайского края (Космонавтов, 59) ярмарку посвятят Масленице. Посетителей рынка ждет развлекательная программа с традиционными конкурсами, сжиганием чучела Зимы и призами для победителей.