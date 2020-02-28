Продовольственная ярмарка вновь пройдет в Барнауле

В субботу, 29 февраля, в Барнауле состоится очередная продовольственная ярмарка. Как сообщает пресс-центр мэрии, с 10:00 до 14:00 будут работать пять площадок. Организаторы обещают большой выбор и невысокие цены. Так, можно будет купить мясо, колбасные изделия, муку, сахар и другие продукты питания.
Площадки будут работать по следующим адресам:
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Индустриальный район – микрорайон Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;
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Ленинский район – пр. Космонавтов, 59;
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Октябрьский район – ул. Г. Титова, 9;
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Центральный район – с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а; микрорайон Затон, ул. Водников, 11.
Отмечается, что на площадке торгово-производственного комплекса Алтайского края (Космонавтов, 59) ярмарку посвятят Масленице. Посетителей рынка ждет развлекательная программа с традиционными конкурсами, сжиганием чучела Зимы и призами для победителей.
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