В Барнауле стали чаще арендовать квартиры

Количество запросов по аренде квартир в Барнауле за 2019 год выросло на 6%. Об этом говорится в исследовании, которое провел портал "Авито Недвижимость".

По данным аналитиков, в целом по стране спрос на аренду квартир в России за год вырос почти на 70%. При этом обе столицы показали существенное падение: в Москве количество запросов снизилось на 18%, в Санкт-Петербурге – на 16%.

Лидерами стали Ижевск (спрос увеличился на 34%), Ульяновск (24%) и Иркутск (18%).

В основном россияне интересуются однокомнатными квартирами. Средняя цена аренды такой жилплощади в стране составила 14 900 рублей. Также среди популярных запросов студии, двухкомнатные квартиры и дома.