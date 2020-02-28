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"Страна большая": чиновник объяснил, почему расширения Чуйского тракта ждать долго

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Замглавы Росавтодора Евгений Носов рассказал, почему Алтай должен ждать своей очереди на получение денег

Заместитель главы федерального дорожного агентства Евгений Носов объяснил, почему расширение до четырех полос трассы Р256 "Чуйский тракт" затянется на несколько лет и будет закончено не раньше 2028 года. По его словам, в России много федеральных дорог с более интенсивным движением.

"Чуйский тракт на слуху всегда у нас. Поверьте, в России есть места, которые требуют больше капитальных вложений. Страна большая. Но Чуйский тракт в ряде приоритетных задач на расширение", – сообщил федеральный дорожник amic.ru во время визита в Барнаул на научно-практическую конференцию, посвященную нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

На трассе Новосибирск – Барнаул – Бийск – Горный Алтай в 2019 году погибло более 30 человек. Так, 28 февраля очередное ДТП произошло на 311-м километре автодороги Р256. В результате аварии погибло два человека.

Идея расширить до четырех полос Чуйский тракт обсуждается много лет. Но Росавтодор, которому принадлежит дорога, выделяет деньги на реконструкцию поэтапно. Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, характеризуя трассу, сравнил ее с Курской дугой.

При этом начальник УПРДОР "Алтай" Ярослав Долинский подтвердил, что Чуйский тракт получит средства на расширение. Работы будут проходить в несколько этапов. Так, за два года реконструируют дорогу общей протяженностью 49 километров.

В частности, работы намечены на участке в районе Новоалтайска в сторону Бийска (216-223 км). Одновременно с этим расширят и дорогу, ведущую из наукограда в сторону Барнаула (341-345 км). Необходимость увеличения его пропускной способности связана с большим количеством дачников, которые добираются до садоводств именно через этот участок федеральной трассы.

Ожидается, что дорогу из Барнаула до алтайского села Сростки сделают полностью четырехполосной к 2028 году. Расширять трассу до Горного Алтая пока не планируют.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

28.02.2020 16:30
Дмитрий

Надо этого ченоаника возить на все похоорны дороги смерти

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