Зафиксирован мощнейший взрыв во Вселенной

Астрономы из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва, сообщает EurekAlert.
Взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, которая находится на расстоянии 390 миллионов световых лет от Земли. Ученые подчеркивают, что в результате взрыва произошел мощнейший выброс энергии, который в пять раз превышает предыдущий рекорд.
Как отметила профессор Мелани Джонстон-Холитт, "это произошло очень медленно – как взрыв в замедленном движении, который длился на протяжении сотен миллионов лет".
Причина взрыва пока не установлена, однако исследователи уже проводят наблюдения.
Комментарии
всё в мире энергия!
Это пукан мясного и геши сдетонировали.
я уж подумал, что опять в Барнауле труба рванула