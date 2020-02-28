Зафиксирован мощнейший взрыв во Вселенной

Астрономы из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва, сообщает EurekAlert.

Взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, которая находится на расстоянии 390 миллионов световых лет от Земли. Ученые подчеркивают, что в результате взрыва произошел мощнейший выброс энергии, который в пять раз превышает предыдущий рекорд.

Как отметила профессор Мелани Джонстон-Холитт, "это произошло очень медленно – как взрыв в замедленном движении, который длился на протяжении сотен миллионов лет".

Причина взрыва пока не установлена, однако исследователи уже проводят наблюдения.