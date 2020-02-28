Эксперты назвали самые выгодные месяцы для путешествий по России

Февраль и март – самые выгодные месяцы для внутреннего туризма. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса для бронирования билетов OneTwoTrip.

Так, в Москву из провинции перелет обойдется в среднем в 9,2 тысячи рублей. Это на 53% дешевле, чем в высокий сезон.

Улететь в Сочи получится с выгодой в 75% – в среднем за 9,1 тысячи рублей.

В Санкт-Петербург также лучше отправляться в феврале, когда авиабилеты стоят в среднем 8,2 тысячи рублей (на 68% дешевле, чем в июле).

По словам директора по маркетингу OneTwoTrip Алексея Теплова, самое невыгодное время для перелетов по России – это середина и конец лета.