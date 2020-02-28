Крупная коммунальная авария произошла в Змеиногорске

В Змеиногорске произошла крупная коммунальная авария на центральном водовод, передает "Катунь 24".

Сообщается, что в 2,5 км от Змеиногорска прямо на поле обнаружен порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 400 мм. Вода поступает из двух емкостей на 100 и 500 кубометров.

В результате аварийной ситуации без воды остались 1346 частных жилых домохозяйства, 19 многоквартирных домов, в которых суммарно проживает около 4,5 тыс. человек, а также школы и детсады.

Ликвидация аварии осложняется метелью, однако необходимая техника уже направлена к месту инцидента. Планируется, что в течение ночи с 28 на 29 февраля последствия аварии будут устранены.