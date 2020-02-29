Мастер-классы и полезные покупки: барнаульцев приглашают на Масленицу

Холдинг "Алтайлес" приглашает жителей и гостей города на Масленицу 1 марта в Парке спорта Алексея Смертина.

В праздничной программе:

Выставка-продажа топливных брикетов из сосновых опилок. Оцените преимущества биотоплива для дома, бани или дачи.

Продажа экологически чистых древесных гранул (пеллеты) для домашних питомцев. Ограниченная партия! Удобная упаковка – 5 кг.

Бесплатный мастер-класс по изготовлению кормушки из плиты MDF.

Подписывайтесь на наши каналы в Instagram @altailes_official или lhk_altailes, приходите 1 марта на нашу площадку, сделайте фото с нашей продукцией или около фотозоны, выложи фото с #алтайлес_барнаул и получи фирменные подарки.