Мастер-классы и полезные покупки: барнаульцев приглашают на Масленицу

Холдинг "Алтайлес" приглашает жителей и гостей города на Масленицу 1 марта в Парке спорта Алексея Смертина.
В праздничной программе:
- Выставка-продажа топливных брикетов из сосновых опилок. Оцените преимущества биотоплива для дома, бани или дачи.
- Продажа экологически чистых древесных гранул (пеллеты) для домашних питомцев. Ограниченная партия! Удобная упаковка – 5 кг.
- Бесплатный мастер-класс по изготовлению кормушки из плиты MDF.
Подписывайтесь на наши каналы в Instagram @altailes_official или lhk_altailes, приходите 1 марта на нашу площадку, сделайте фото с нашей продукцией или около фотозоны, выложи фото с #алтайлес_барнаул и получи фирменные подарки.