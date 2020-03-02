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Алтайские депутаты отменили себе компенсации. Но добавили оплачиваемых помощников

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Больше народные избранники не будут получать по 32 тысячи в месяц
Депутаты АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 апреля 2020 года депутатам Алтайского краевого Заксобрания перестанут выплачивать ежемесячную компенсацию до 32 тысяч рублей. Зато они получили право нанять на оплачиваемую из бюджета работу трех помощников вместо одного. Такое решение народные избранники приняли на сессии АКЗС 27 февраля. 

Что это была за компенсация?

Выплаты максимум в 32 тысячи рублей депутаты получали в счет расходов на осуществление своих полномочий. Это был конкретный перечень: аренда помещений для встреч с избирателями, помещение для приемной, мобильная связь, интернет, почтовые расходы, сувениры и подарки для избирателей, оплата проживания депутата (для иногородних во время приезда в АКЗС), проезд в транспорте, бензин для авто в служебных поездках, работа помощников в округах.

С 1 января 2020 года народные избранники получали эту выплату постфактум, только после предоставления всех чеков. За сколько отчитался (даже если это меньше 32 тысяч) – столько и получишь.

До 2020 года компенсация была одинаковой для всех, давали ее в начале месяца и строгого отчета не спрашивали. Потому и отменили: прокуратура посчитала, что это уже не просто компенсация, а настоящая заработная плата. Вдруг депутат вообще не тратил денег на свои полномочия? А из бюджета-то все равно получал. 

А почему отменили? 

Официально – из-за громоздкости системы.

"Мы поработали по новой системе первый квартал этого года и поняли, что она действенная, но очень громоздкая в плане предоставления отчетности. Все фракции единогласно решили отказаться", – прокомментировал журналистам председатель АКЗС Александр Романенко.

За отмену выступили единогласно – 61 депутат, присутствовавший на сессии, проголосовал за.

Но на помощников будут давать больше

Раньше депутат имел право нанимать на оплачиваемую работу только одного помощника. Теперь – от одного до трех. И сколько именно кому платить – тоже будет решать депутат. Главное, в общей сумме не более 58 тысяч в месяц.

"У депутатов по несколько районов, это даст возможность им полнее исполнять свои полномочия", – пояснил Александр Романенко.

Кроме того, иногородние народные избранники, которым пришлось приехать в Барнаул для участия в сессии, заседания комитета, комиссии, фракции будут получать возмещение расходов на проживание в гостинице (не дороже одноместного номера).

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.03.2020 06:28
- гость -

За учились бедные

2.03.2020 07:11
- гость -

Детки подрастают. Корытце требуется побольше.

2.03.2020 07:11
Гость

Потом появятся 'мёртвые души'", номинально три,по факту один....

2.03.2020 08:24
- гость -

И после этого нам говорят, что в денег нет в бюджете! Если депутат не справляется со своей работой, то гнать такого депутата метлой! Уработались бедные...

2.03.2020 08:35
- гость -

Как то странно получается, за 30 тысяч им сложно отчитаться и эти деньги они расходуют на канцелярию, аренду помещений, связь, почту и т.д. Что бы не отчитываться, они решили взять помощников... Делаем заключение, что деньги уже не нужны на текущие расходы?! Значит им и требовались они только для того, что бы присвоить? Скажем, пустить на свои нужды...

2.03.2020 08:51
- гость -

Растёт армия дармоедов и бездельников.

2.03.2020 08:54
- гость -

Подняли с 32 до 58 на депутатора.
Всё что нужно знать из этих махинаций.

2.03.2020 08:57
- гость -

Хорошая у депутата работа, ничего не делать, а т.к. не успеваешь ничего не делать - еще несколько помощников для ничего не делания... И все это на деньги налогоплательщиков!

2.03.2020 09:17
- гость -

Было 32 тыс., за которые не надо было отчитываться. Теперь будет 58 тыс., за которые не надо отчитываться? Вот это отменили, называется.

2.03.2020 09:25
- гость -

Вы же сами избрали таких депутатов, которые без т.н. помощников работать не могут, а затем дивитесь - почему они поддерживают все антинародные действия исполнительной власти, но себя не забывают!!!

2.03.2020 09:40
- гость -

зачем они нужны эти алтайские депутаты, все равно же ничего не решают?

2.03.2020 09:47
- гость -

Только ненависть

2.03.2020 09:48
- гость -

Каких избранных . Очнитесь.

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