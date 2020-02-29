Дорогу из Барнаула до Павловска продолжат расширять летом 2020

Третью федеральную трассу могут начать ремонтировать в Алтайском крае уже летом 2020 года. Речь идет о 400-километровом участке от Барнаула до Павлодара через Павловск, Ребриху, Романово и Кулунду. Минтранс принял решение передать дорогу на баланс федерации. Она будет полностью отремонтирована к 2024 году, сообщил глава Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский. Напомним, сейчас четырехполосный участок по этой трассе идет от Барнаула до поселка Шахи. В планах властей продлить его до Павловска.

"Наша задача – привести в нормативное состояние дорогу на Казахстан за несколько лет. Из Барнаула до Павловска дорога будет расширена до четырех полос", – сказал он.

В настоящее время через Алтайский край проходят две федеральные автодороги – Р-256 "Чуйский тракт" и А322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан.

Инициатива о передаче участка принадлежит бывшему губернатору Александру Карлину.

"Аргументов в пользу реализации этого предложения более чем достаточно. Эта трасса проходит через Павлодар в столицу Республики Казахстан. Векторы наших экономических и политических интересов в последние годы смещены на восток. Такова политика президента России: больше связей со странами Азии (Китаем, Монголией и другими государствами Юго-Восточной и Центральной Азии)", – объяснил инициативу Карлин в 2017 году.

Ожидается, что Алтайский край будет экономить около 500 миллионов рублей в год после передачи дороги на федеральный баланс.

Качество дороги в Романовском, Родинском и Мамонтовском районах неоднократно вызывало недовольство автомобилистов. На ямы они жаловались даже в соцсетях на имя губернатора Виктора Томенко.