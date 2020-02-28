Жителя Алтайского края обвиняют в тройном убийстве

22-летнему жителю Славгорода выдвинули обвинительное заключение по уголовному делу по статье "Убийство", сообщают в прокуратуре Алтайского края.

По данным следствия, мужчина совершил преступление в ночь с 21 на 22 августа 2019 года. Как ранее сообщал СК по краю, потерпевшая собиралась покинуть регион и попросила брата супруга на мотоцикле отвезти ее и детей до вокзала. Тогда родственник согласился помочь, но во время пути между ними случился конфликт. Мужчина ударил женщину по лицу, от которого та потеряла сознание. Затем обвиняемый задушил тросом ее малолетних детей, чтобы скрыть факт избиения матери. Когда женщина пришла в себя — он задушил и ее.

С целью скрыть следы преступления, мужчина закопал тела жертв в лесополосе в четырех километрах от Славгорода, а затем в течение нескольких дней заливал их бетоном.

Свою вину обвиняемый полностью признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в краевой суд.