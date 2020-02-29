Направляйтесь в "Мегаполис": где в Барнауле за 260 часов получить новую профессию

Двигаться по карьерной лестнице хочется, а профессиональных знаний и навыков не хватает. В последнее время с такой проблемой сталкиваются многие специалисты. И чтобы получить желаемую должность, идут учиться. Где лучше получить дополнительное образование, кому без повышения квалификации сегодня не выжить в профессии и почему даже после вуза люди идут переучиваться? Обо всем этом – в интервью с директором Центра дополнительного профессионального образования "Мегаполис" Алиной Красновой.

– Алина Станиславовна, расскажите, почему современным специалистам важно повышать квалификацию и проходить переподготовку?

– Услуги по профессиональному переобучению действительно востребованны. С 2016 года в России действует закон о внедрении профессиональных стандартов, которые четко регламентируют обязанности работника, квалификацию и уровень образования. Применение профессиональных стандартов на сегодняшний день обязательно в государственных и муниципальных структурах, а также частично для некоторых профессий и в коммерческих структурах.

Многие организации сейчас активно внедряют профстандарты. Современные требования обязывают специалистов иметь профильное образование именно по тому направлению, где человек трудится. Это может быть либо диплом о высшем (или среднем специальном образовании), либо диплом о профессиональной переподготовке.

Как показывает практика, далеко не все кто работает бухгалтером, учились на бухгалтера. Да и кадровиков, специалистов по управлению персоналом мало где обучают. Это в лучшем случае юристы, которые сидят в отделе кадров, но специального образования у многих нет. Наш центр "Мегаполис" как раз помогает получить дополнительное профессиональное образование таким специалистам. В короткие сроки – от трех до шести месяцев – человек может пройти курс и получить соответствующую квалификацию. Наиболее востребованные направления – "Финансы и бухгалтерия", "Управление персоналом и кадровое делопроизводство". Также не менее актуальны на сегодняшний день программы по внешнеэкономической деятельности и правовым аспектам, обучающие программы в сфере развития бизнеса, управления продажами и маркетингом.

– А можно ли в наше время обойтись без повышения квалификации?

– Все зависит от того, какую должность вы сейчас занимаете и в какой сфере трудитесь. К примеру, педагоги, медицинские работники обязательно проходят периодическое обучение, у бухгалтера в профстандартах четко прописано, что помимо того, что специалист должен иметь образование бухгалтера – основное или дополнительное профессиональное – он не реже чем раз в три года должен повышать свою квалификацию. Современный мир очень стремительно меняется. Рынок труда диктует жесткие требования к настоящей действительности, и рано или поздно перед любой организацией по мере ее развития, увеличения, достижения определенных результатов возникает потребность в дополнительных знаниях, профессиональной подготовке и повышении квалификации сотрудников.

Вместо вуза – курсы

– Сегодня можно получить второе образование в любом колледже и вузе. В чем преимущество вашего центра?

– Довольно часто нам звонят люди, которые интересуются курсами, и задают вопрос: "Почему мы должны пойти учиться к вам, а не в государственные учреждения, вузы и техникумы, которые так же предлагают услуги по дополнительному образованию". Ответ прост: как показывает практика, люди, которые прошли обучение в вузе, все равно потом приходят к нам и переучиваются. Таких примеров было много. В классическом образовании все же по большей части дается теория. У нас же наоборот: акцент мы делаем на практических знаниях. Наши преподаватели – это люди с большим профессиональным опытом, и на занятиях они делятся им с учащимися. При этом все наши программы соответствуют утвержденным профессиональным стандартам и федеральным образовательным стандартам.

Еще одно преимущество – сроки обучения. В нашем центре можно достаточно быстро освоить новую специальность. Чтобы получить диплом о переподготовке с присвоением новой квалификации, потребуется от трех до шести месяцев. Подчеркну, что все курсы преподают с азов. То есть человек даже без профессиональных навыков и знаний сможет освоить новую профессию с нуля.

Учитывая, что наши основные потребители – это работающие люди, мы стараемся гибко подстраиваться под их запросы: организуем занятия не только днем, но и вечером. Также у нас есть дистанционное обучение. Как правило, к нему подключаются те, кто не может по каким-то причинам приехать в Барнаул.

– А что подразумевает под собой дистанционное обучение?

– Здесь мы стараемся отличаться от других. У многих есть предвзятое отношение к дистанционному образованию – как к некачественному. Это не так. Мы не даем на самостоятельное изучение учебники или скопированную с сайтов информацию. Наши клиенты слушают лекции преподавателя онлайн, тут же задают вопросы и получают обратную связь. То есть такой формат обучения представляет собой прямое общение с преподавателем, как на занятии в аудитории, но только посредством интернета.

Качество, проверенное временем

– При выборе курсов немаловажную роль играет преподавательский состав. Кто у вас работает со студентами?

– Наши преподаватели – высококвалифицированные специалисты, эксперты и практики в соответствующих секторах рынка. Практически все наши сотрудники имеют опыт работы преподавателями (вузы, техникумы), а также большой практический опыт работы в организациях.

Например, один из самых востребованных на сегодняшний день курсов – "Управление персоналом" – ведут высококлассные специалисты (Марина Шамардина – кандидат психологических наук, человек с многолетней практикой в области управления персоналом), Николай Карамышев и Валентина Морозова – юристы, эксперты в области трудового права, специалисты Алтайского центра оценки квалификаций, который специализируется в области управления персоналом. Они одни из первых в нашем регионе подтвердили свою квалификацию в области подбора персонала и кадрового делопроизводства (прошли независимую оценку квалификаций, сдали профессиональный экзамен).

Курс по внешнеэкономической деятельности ведет Шишмарева Елена Владимировна, человек с колоссальной практикой в таможенных органах, подполковник таможенной службы в отставке, работала преподавателем, доцентом кафедры таможенного дела и внешнеэкономической деятельности ААЭИП, юридического факультета. Светлана Воронцова – преподаватель финансового направления, специалист с 10-летней преподавательской практикой, и что немаловажно, практикующий главный бухгалтер, аудитор.

Также мы сотрудничаем с ведущими консалтинговыми центрами и бизнес-тренерами России (Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург и прочее).

– Получают ли выпускники дипломы о прохождении курсов?

– Наш центр на основании лицензии вправе выдавать: удостоверения о повышении квалификации (при обучении от 16 до 250 часов), дипломы о профессиональной переподготовке (от 250 часов и выше, выдаются на основании итоговой аттестации). Дипломы профессиональной переподготовки свидетельствуют о том, что его обладатели владеют дополнительной специальностью, кроме полученной после техникума или вуза.

Свойство диплома о профессиональной переподготовке таково, что дополнительная специальность становится равноправной со специальностью по базовому образованию (определено законодательно) и дает право заниматься соответствующим видом деятельности.

Имея один диплом о высшем образовании можно хоть каждый год проходить профпереподготовку и получать диплом о новой профессии. Срок обучения для получения диплома – вот главное отличие диплома о профессиональной переподготовке и диплома о втором высшем образовании. Получив переподготовку или второе высшее образование вы можете работать на одинаковых должностях.

В процессе учебы люди сдают экзамены и зачеты, пишут выпускную квалификационную работу, защищают выпускные квалификационные работы – все как у всех.

Едут со всей Сибири

– Кто приходит за дополнительным профессиональным образованием? Это только барнаульцы?

– Нет. Наши семинары с успехом проходят по всему Сибирскому федеральному округу: Новосибирск, Барнаул, Томск, Иркутск, Омск, Тюмень, Красноярск и др., а благодаря дистанционным технологиям и профессиональные курсы набирают свою популярность в Сибирском регионе.

– Бывает такое, что человек работал долго в одной сфере, а потом решил кардинально поменять профессию и пришел к вам на переподготовку?

– Да. И такое бывает. Недавно у нас в группе бухгалтеров был молодой человек, который по образованию и по опыту работы сантехник. Но он решил учиться на бухгалтера. Всякое бывает в жизни. Неважно какая специальность была получена при первом образовании, любой человек с высшим или средним специальным образованием может получить дополнительную квалификацию.

Запрос от компаний

– А организации к вам обращаются за обучением сотрудников?

– Конечно! Руководители компаний просят провести корпоративное обучение – этот формат тоже довольно востребованный. Это и тренинги командообразования (тимбилдинг) – выездные мероприятия на природе или в стенах офиса. Они помогают сплотить коллектив, наладить связи внутри организации. Часто проводим корпоративное обучение по продажам – без них никуда. Недавно поступил интересный запрос – подготовить тренинг по деловой переписке. Казалось бы? Но компания решила обучить своих сотрудников как правильно составлять письма и документы.

– Почему сегодня организации готовы вкладываться в свои команды?

– В любом случае, это основа жизни организации. Человеческие ресурсы, как известно, – основа экономики. И чем грамотнее и профессиональнее специалисты, тем эффективнее производство, тем качественнее работает вся организационная структура.

О центре

"Мегаполис" – центр дополнительного профессионального образования, который успешно работает на рынке уже более 10 лет. Здесь можно пройти профессиональную переподготовку и повысить квалификацию по направлениям "Финансы", "Бухгалтерия", "Логистика", "Управление персоналом", "Право", "Продажи. Маркетинг. Реклама". По этим же направлениям проводят семинары, тренинг и бизнес-семинары. Образовательные программы разработаны с учетом профессиональных стандартов.

Барнаул, пр. Ленина, 155а (ТЦ "Норд-Вест")

Тел. +7(3852)69-00-57

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