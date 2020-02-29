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Как себя вести, чтобы не заразиться коронавирусом. Инфографика

, ИА "Амител"
Все страшнее и страшнее

Из-за коронавируса, по данным на 28 февраля, уже умерло 2,7 тыс. человек, а число зараженных превысило 78 тысяч. Случаи коронавирусной инфекции зафиксировали более чем в 40 странах, в том числе и в России. Практически каждую неделю выявляются новые данные о вирусе. Недавно Роспотребнадзор заявил, что заразиться коронавирусом можно не только воздушно-капельным путем. Как вести себя, чтобы не заболеть, и при каких симптомах стоит бежать за помощью к врачу – смотрите в инфографике amic.ru.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

29.02.2020 09:07
- гость -

Дома! должен сидеть старый черт, а не шляться черт знает где..! ©

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