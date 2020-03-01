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"Бой у высоты": 20 лет сражению с боевиками Хаттаба псковской бригады в Чечне

, ИА "Амител"
90 бойцов вели неравный бой с 2,5 тысячи человек в Аргунском ущелье

Двадцать лет назад, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, в Аргунском ущелье на высоте 776.0 в жестоком неравном бою с чеченскими боевиками полегла 6-я рота 2-го батальона 104-го полка Псковской дивизии ВДВ. Это событие стало одним за самых известных за все время Чеченской войны. Около 90 бойцов вели неравный бой с 2,5 тысячи боевиками. В живых осталось лишь шестеро. Среди погибших был и наш земляк – бийчанин Сергей Медведев.

Черный сентябрь

Осень 1999 года Россию потрясла серия терактов. Дома один за одним взрывались сначала в Дагестане, потом в Москве, Волгодонске. Ответственность за теракты взял на себя Шамиль Басаев и боевик Хаттаб. Борис Ельцин уходит в отставку, а пришедший на его место Владимир Путин принимает решение ввести войска в республику. Зимой бандиты врываются в Дагестан. Федеральные войска быстро восстановили контроль над равнинной частью республики, осадили и взяли Грозный. Как и в первую кампанию, потерпев поражение в полях, чеченские отряды стали отходить в горно-лесистую местность на юге.

28 февраля командир 104-го полка полковник Сергей Мелентьев приказал командиру 6-й роты майору Сергею Молодову занять господствующую высоту Исты-Корд.

6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, хоть и являлась частью одной из самых элитных дивизий российской армии, но профессиональной отнюдь не была. Ее укомплектовали контрактниками и десантниками из других подразделений незадолго до отправки. Некоторых зачислили в роту буквально перед погрузкой в самолет.

Рота выдвинулась 28 февраля и заняла высоту 776, а на находящуюся в 4,5 километра гору Исты-Корд были отправлены 12 разведчиков. Практически сразу же российские военнослужащие столкнулись с передовым отрядом террористов. Завязался бой, в результате которого бойцы были вынуждены отойти на высоту 776, где находилась все еще не успевшая закрепить свои позиции и сильно растянутая рота.

Начало боя

Сражение началось 29 февраля в полдень. Дозорные вступили в неравную схватку с боевиками. Смертельно был ранен Молодов. Командование взял на себя гвардии подполковник Марк Евтюхин.

Через четыре часа после взятия Шатоя федеральными силами начался бой. Его вели всего два взвода, так как третий взвод, растянувшийся при подъеме на 3 километра, был обстрелян и уничтожен боевиками на склоне. К концу дня 6-я рота потеряла погибшими 31 человека.

В банде, кроме террористов-чеченцев, было большое количество арабов-наемников. Боевики были хорошо вооружены и прекрасно замотивированы. Сражаться было трудно. Не было ни минуты на передышку.

"В какой-то момент они стеной на нас пошли. Одна волна пройдет, мы их перестреляем, полчаса передышки – и еще одна волна… Они нам предлагали по рации деньги, чтобы мы их пропустили", – вспоминает один из выживших бойцов, сержант Александр Супонинский.

На следующий день к псковской бригаде прорвалась группа солдат, которые, нарушив приказ, покинули оборонительные рубежи 4-й роты на соседней высоте и пришли на помощь.

На выручку боевым товарищам стремились бойцы 1-й роты 1-го батальона.

В итоге к утру 1 марта боевики заняли высоту, которую накрыли артиллерийским огнем. Удалось выжить только 6 бойцам батальона.

Прорыв через позиции роты, по разным данным, стоил Хаттабу от 50 до 500 боевиков. Вскоре более 200 боевиков сдались российским войскам. Большинство из них были ранены, и многие – на высоте 776. За проход через позиции 6-й роты враг заплатил очень дорогую цену.

Герой из Бийска

Раненый старший сержант, 23-летний Сергей Медведев из Бийска, остался прикрывать отход товарищей и погиб в неравном бою. Указом президента России за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, ему посмертно присвоено звание Героя России. Самого полевого командира Хаттаба спецслужбы ликвидировали в 2002 году.

26 октября 2019 года в Барнауле открыли первую в Россию Аллею Памяти погибших солдат 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

1.03.2020 08:20
Медведь-шатун

Воинам слава!!!, а руководителям тюрьма, а им орденов навешали за бездарнось, это крупнейший провал штаба, разведки, фсб, ...

1.03.2020 09:08
- гость -

Всегда за преступные ошибки политиков оплачиваем жизнью солдат

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