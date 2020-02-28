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Протоиерей Смирнов напомнил верующим об их праве не повиноваться властям

, ИА "Амител"
Также священнослужитель заявил о дезинфекционных способностях молитвы
Фото: yuga.ru

Фото: yuga.ru

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов во время передачи "Ответ священника" на телеканале "Спас" заявил, что прихожане Русской православной церкви в Италии имеют право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса.

"Есть в "Основах социальной концепции" такой пункт — в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь", — заявил священнослужитель, комментируя возможное закрытие храмов в Италии из-за вспышки коронавируса.

Как отметил Смирнов, церковные службы в храмах препятствуют распространению заболевания. "А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!", — посетовал священник. При этом подобные запреты, по мнению протоиерея, говорят о том, что "правительство совершенно безбожное", и "это начало конца".

Также протоиерей призвал собираться верующим по ночам и тайно совершать богослужения.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

28.02.2020 19:36
- гость -

Вот, девушка недавно скончалась от анарексии. Причастилась бы и поправилась бы с Божьей помощью. И не такие поправлялись на моей памяти.
Но нет, действительно - начало конца.

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