Протоиерей Смирнов напомнил верующим об их праве не повиноваться властям

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов во время передачи "Ответ священника" на телеканале "Спас" заявил, что прихожане Русской православной церкви в Италии имеют право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса.

"Есть в "Основах социальной концепции" такой пункт — в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь", — заявил священнослужитель, комментируя возможное закрытие храмов в Италии из-за вспышки коронавируса.

Как отметил Смирнов, церковные службы в храмах препятствуют распространению заболевания. "А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!", — посетовал священник. При этом подобные запреты, по мнению протоиерея, говорят о том, что "правительство совершенно безбожное", и "это начало конца".

Также протоиерей призвал собираться верующим по ночам и тайно совершать богослужения.