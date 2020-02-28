Новая книга автора "Пятидесяти оттенков серого" получит экранизацию

Кинокомпания Universal приобрела права на экранизацию романа "Мистер" Э. Л. Джеймс, автора серии романов "Пятьдесят оттенков", передает издание Variety.

Сообщается, что после успешной экранизации трилогии "Пятьдесят оттенков" киностудия и писательница продолжат сотрудничество. По традиции, Э. Л. Джеймс выступит продюсером фильма, который будет снят по ее книге.

Вышедший в прошлом году роман "Мистер" повествует о британском аристократе, который влюбляется в загадочную женщину, приехавшую в Англию. Девять недель "Мистер" продержался в списке бестселлеров New York Times. Книгу перевели на 33 языка.