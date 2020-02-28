Автомобильное движение восстановлено на всех трассах Алтайского края

Ограничения движения по алтайским трассам, введенные из-за непогоды, сняли, сообщили в пресс-службе Минтранса Алтайского края. Сейчас проезд по автодорогам осуществляется в штатном режиме.

На дорогах региона задействовано порядка 450 единиц техники и 50 специализированных транспортных средств. Дорожники продолжают работать круглосуточно.

Спасатели напоминают жителям Алтайского края о мерах предосторожности на зимней дороге. Они рекомендуют быть внимательными и осторожными, строго соблюдать ПДД, избегать резких маневров и обгонов, а при возможности и вовсе отказаться от дальних поездок в условиях гололеда и метели.