Россиянин попытался убить возлюбленную из-за разбитого телефона

39-летний житель Кунгура Пермского края попытался убить возлюбленную за то, что та случайно разбила его телефон, сообщают в пресс-службе МВД по региону.

В августе 2019 года пермяк со своей гражданской женой находились в компании у знакомых и распивали спиртное. По неосторожности женщина разбила телефон мужчины, после чего тот пришел в ярость и облил голову любовнице растворителем, а затем поджег ее зажигалкой.

Потерпевшую удалось спасти. В результате инцидента она получила ожоги разной степени на голове, спине и левой руке.

Суд признал нападавшего виновным по статье "Умышленное причинение средней тяжести вред здоровью" и приговорил к одному году и четырем месяцам колонии строгого режима.