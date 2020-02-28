Папа Римский мог заболеть коронавирусом

Вчера, 27 февраля, Папа Римский Франциск не принял участия в запланированной литургии из-за недомогания, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

"Этим утром понтифик не пошел в Латеранский собор на литургию с духовенством курии. Из-за небольшого недомогания он предпочел остаться в своих апартаментах в „Доме святой Марфы“", — говорится в официальном заявлении.

Как сообщает издание Daily Mail, во время недавней службы у Папы Римского был кашель и насморк. В Ватикане не уточнили о характере болезни понтифика, однако заявили, что он уже скоро вернется к исполнению обязанностей.

Однако многие связали плохое состояние Франциска с эпидемией коронавируса в Италии. К тому же в последнее время Папа Римский провел много публичных мероприятий, активно взаимодействуя с присутствующими. Так, он часто пожимал руки, целовал детей и касался лиц верующих во время общения с ними на площади Святого Петра во время речи о солидарности страдающим от коронавирусной инфекции. При этом в тот довольно малая часть из 12 тысяч присутствующих была в масках.

По данным ВОЗ на пятницу, 28 февраля, число зараженных в Китае превысило 78 тысяч, скончались 2788 человек. За пределами КНР наибольшее количество зараженных отмечается в Италии, Южной Корее и Иране.