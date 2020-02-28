Средняя ставка по ипотеке обновила исторический минимум в России

Средневзвешенная ставка по ипотеке в России по данным на 1 февраля 2020 года снизилась на 0,16%, тем самым достигнув отметки 8,84% годовых, обновив исторический минимум, следует из статистики Цетробанка.

В Банке России отметили, что в январе 2019 года процентная ставка по ипотеке была почти на 1% выше и составляла 9,87%.

Также стало известно, что в январе 2020 года в России было оформлено 80,6 тысячи ипотечных кредитов, общая сумма которых составила 192,8 миллиарда рублей, что на 14,5% больше, чем за январь 2019 года.

Как уже писал amiс.ru, Алтайкрайстат недавно опубликовал сведения об оплате труда работников в Алтайском крае в 2019 году. Среднестатистическая зарплата составила 27 956 рублей, что на 9,5% выше, чем годом ранее.