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В Горно-Алтайске построят первый в регионе приют для бездомных животных

, ИА "Амител"
На это уже выделены средства из регионального бюджета
Фото: Александра Черданцева

Фото: Александра Черданцева

В Горно-Алтайске уже в этом году построят первый в регионе стационарный приют для животных, сообщает пресс-центр правительства Республики Алтай.

Отмечается, что из регионального бюджета уже выделены средства на строительство стационарного приюта площадью 160 квадратных метров. Его откроют в этом году, а в следующем появится еще два таких объекта в муниципалитетах республики. На данный момент власти региона ищут три помещения для организации временных приютов на период строительства. 

Также местными властями рассматривается идея об ужесточении административной ответственности за несоблюдение правил содержания домашних животных, в том числе безнадзорный выгул. Как говорится в сообщении, предлагается наделить правами составления протоколов о таких правонарушениях администрации сельских поселений.

Как уже сообщал amiс.ru, недавно Республика Алтай вошла в число регионов, где нет ни одного приюта для животных. При этом сейчас российские приюты способны разместить 92 тысячи животных, а потребность на начало 2020 года составляла 498 тысяч.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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