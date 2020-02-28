Россиянин заболел коронавирусом в Азербайджане

Россиянин, приехавший в Азербайджан из Ирана, заразился коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление оперативного штаба при правительстве республики.

В агентстве отмечают, что это первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане. Пациент помещен в инфекционный блок специального режима, его состояние стабильное. В настоящее время местными властями организована работа по предотвращению распространения инфекции, выявляются лица, с которыми контактировал больной.

По данным ВОЗ на пятницу, 28 февраля, число зараженных в Китае превысило 78 тысяч, скончались 2788 человек. За пределами КНР заболевания коронавирусом зафиксированы в 46 странах, в которых число заболевших достигло 3664, а заболевших – 57. При этом помимо Китая наибольшее количество зараженных отмечается в Италии, Южной Корее и Иране.