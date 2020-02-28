В России расширился перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Всего в списке насчитывается 1298 моделей со средней стоимостью более трех миллионов рублей.

В перечне перечислены 632 автомобиля стоимостью от трех до пяти миллионов рублей, 484 модели стоимостью от пяти млн до десяти миллионов рублей, 100 автомобилей стоимостью от десяти до 15 миллионов рублей и 82 машины стоимостью более 15 миллионов рублей.

В ведомстве подчеркивают, что среднюю стоимость авто рассчитывают на основе рекомендованных цен на базовые версии конкретной марки, модели и года выпуска. Фактическая же стоимость в этом случае не учитывается.

Владельцы автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей и не старше одного года будут платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Аналогичные машины возрастом от года до двух облагаются налогом с коэффициентом 1,3, возрастом в 2–3 года – 1,1.

Собственники автомобилей стоимостью от пяти до десяти миллионов рублей и возрастом до пяти лет будут платить налог в двойном размере, на модели стоимостью от десяти до 15 миллионов рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.