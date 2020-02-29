Последний день зимы: прогноз погоды в Алтайском крае на 29 февраля

Теплую погоду ожидают синоптики в Алтайском крае в субботу, 29 февраля, передают региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -1°C до +4°C. В отдельных районах края выпадут небольшие осадки в виде снега, по востоку — умеренные осадки в виде умеренного и мокрого снега. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от нуля до +2°C. Ожидается небольшой, утром умеренный, а также мокрый снег. Скорость ветра в краевой столице не превысит 15 м/с.

Несмотря на улучшение погодных условий, в МЧС призывают соблюдать ПДД и проявлять внимательность и осторожность на дорогах, а также рекомендуют воздержаться от длительных поездок.