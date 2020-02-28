До 2035 года. Федеральные власти согласовали стратегию развития Алтайского края

Министерство экономического развития России согласовало проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития региона.

Документ разрабатывали с лета 2019 года. В нынешней редакции его дополнили стратегией кадрового обеспечения отраслей экономики, стратегией пространственного развития, разделом об обеспечении безопасности граждан.

Среди прогнозных параметров — увеличение размера зарплаты к 2035 году в 4,5 раза относительно 2018 года. Также предполагается, что валовый региональный продукт за тот же период вырастет в 4,4 раза.

Стратегия предполагает формирование производства, обеспечивающего продовольственную безопасность страны, выпуск экологически чистых продуктов, увеличение экспорта и создание условий для повышения уровня жизни на селе. Экспорт сельхозпродукции из Алтайского края к 2035 году планируется увеличить до $1 млрд.

Проект документа, который определяет векторы развития региона на ближайшие 15 лет, запланировано рассмотреть во втором, окончательном чтении на сессии АКЗС во втором квартале 2020 года.