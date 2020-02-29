100-летняя британка празднует свой 25-й день рождения

100-летняя Хилари
По случаю юбилея старушки ее семья и друзья решили устроить в доме престарелых, где сейчас живет Хилари, грандиозную вечеринку. Как отмечают в самом учреждении, не каждый день у них празднуют 25-летие.
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По словам Хилари, секрет долголетии прост: главное — это семья. Ведь если будет поддержка и любовь близких, то можно пережить любые жизненные неприятности.
Комментарии
Есть семья, а живет в доме престарелых. Вот у нас так не принято.