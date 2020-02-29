Уровень заболеваемости ОРВИ снижается в Алтайском крае

С 17 по 23 февраля в Алтайском крае уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 13% — до 19,4 тысячи случаев заболевания. Тем не менее эпидемиологический порог до сих пор превышает норму на 23%, а большая часть заболевших (69%) — дети до 14 лет, свидетельствуют данные Управления Роспотребнадзора по региону.

При этом в восьми школах и 14 детских садах учебный процесс приостановлен из-за превышения допустимого уровня заболевания учащихся на более чем 20%. По классами и группам учебная деятельность приостановлена в 52 классах 29 школ, а также 21 группе 13 детсадов региона.

Несмотря на снижение статистики, медицинские учреждения готовы к подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом. Специалисты при первых признаках заражения рекомендуют обращаться за медицинской помощью.