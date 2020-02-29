Россияне положили восемь триллионов рублей на банковские счета

Россияне положили рекордную сумму денег на счета в банках в 2019 году, тем самым увеличив долю средств физических лиц на 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов, передает издание РБК со ссылкой на исследование Альфа-Банка.

Суммарное число вложенных средств на банковские счета достигло восьми триллионов рублей, что на 18,4% превышает показатели 2018 года и по факту является новым рекордом с 2010 года. Эксперты связывают столь стремительный рост сбережений с перетоком средств от депозитов. Кроме того, причина роста вложений также может иметь отношение к тому, что банки увеличили предложения по накопительным счетам.

Как уточняют специалисты, россияне предпочитают накопительный счет из-за того, что по нему действуют более гибкие условия пополнения и расходования средств, чем по банковским депозитам.