Россияне положили восемь триллионов рублей на банковские счета

Россияне положили рекордную сумму денег на счета в банках в 2019 году, тем самым увеличив долю средств физических лиц на 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов, передает издание РБК со ссылкой на исследование Альфа-Банка.
Суммарное число вложенных средств на банковские счета достигло восьми триллионов рублей, что на 18,4% превышает показатели 2018 года и по факту является новым рекордом с 2010 года. Эксперты связывают столь стремительный рост сбережений с перетоком средств от депозитов. Кроме того, причина роста вложений также может иметь отношение к тому, что банки увеличили предложения по накопительным счетам.
Как уточняют специалисты, россияне предпочитают накопительный счет из-за того, что по нему действуют более гибкие условия пополнения и расходования средств, чем по банковским депозитам.
Комментарии
Оказывается,Захарченки тоже хранят деньги в банке.
Хе хе... Придумают как ободрать... Там профессиональные жулики... Хе хе..
Т.е в среднем у каждого лямов по 20 минимум.Хм. Пойду схожу в банк, проверю на всякий случай.
Есть, где помышковать гарантам всех мастей.
При таких: средней продолжытельности дожытия, средней зарплате, средней пенсии, и голубцах- это немудренО!
Даша вы правы.