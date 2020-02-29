Прокуратура помогла трем сиротам из Бийска получить жилье

Бийская прокуратура помогла трем сиротам получить жилье, сообщают на официальном сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что три жительницы Бийска в детстве попали под опеку государства из-за гибели близких родственников. До совершеннолетнего возраста их воспитывали в детдомах.

Поскольку жилья в собственности детей-сирот не было, муниципалитет обязался предоставить им квартиры вне очереди. Однако обещание местных органов самоуправления выполнено не было, и бийчанки были вынуждены арендовать жилье.

Тем не менее с помощью прокуратуры, которая направила три исковых заявления в суд, горожанкам удалось получить обещанное жилье – каждой из сирот предоставили по благоустроенной квартире в новостройке.