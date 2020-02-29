Солдаты химзащиты из Алтайского края признаны лучшими специалистами

Алтайских военных из войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) признали одними из лучших специалистов в ходе массовых полевых учений, прошедших на Среднем Урале.
Как сообщают в пресс-службе Центрального военного округа, в Свердловской области прошли учения войск химзащиты, которые длились месяц. В ходе этих учений более двух тысяч солдат разведывали местность и выполняли необходимые мероприятия по оценке и очистке территорий от газов, инфекций и радиоактивных веществ.
По результатам учений солдаты из Алтайского края и Свердловской области показали лучшие результаты. Они поедут на всеармейские соревнования. Отмечается, что в учениях также участвовали военные из Челябинской, Самарской и Оренбургской областей.
Комментарии
"Алтайских военных" не существует, т.к. у Алтайского края нет своих вооруженных сил.
Это военнослужащие ВС Российской Федерации, вне зависимости от места расквартирования.
Амик - опять "неуд".