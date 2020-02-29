Стало известно, когда на улице Попова в Барнауле будет шесть полос

Второй этап реконструкции улицы Попова в Барнауле продолжится уже в этом году, сообщается на официальном сайте города.

В администрации краевой столицы прошло совещание по реконструкции улицы Попова, на которой присутствующие обсудили финансовые, бюрократические и технические вопросы, а также этапы и сроки проведения работ. Ремонт улицы, как и в прошлом году, пройдет в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), который в 2019 году был выполнен на 40%.

Отмечается, что запланированные работы на ул. Попова закончат до первого октября. Среди заявленных мероприятий — ремонт дороги, увеличение количества полос до шести и установка новых светофоров на пересечениях улицы Попова с ул. Власихинской и Трактовой, переустройство сетей водоснабжения и водоотведения, трамвайных путей, контактной сети трамвая, питающих кабелей контактной сети и сетей наружного освещения, обеспечение защиты электрических кабелей, обустройство улицы дорожными знаками и дорожной разметкой, строительство трёхметрового тротуара вдоль проезжей части, ремонт парковок и благоустройство прилегающих территорий.

Отмечается, что из-за запланированного переустройства трамвайных путей и их контактной сети на пересечении улиц Власихинской и Попова временно изменится схема организации дорожного движения.

Сейчас местными органами проводятся необходимые закупки перед началом дорожно-строительного сезона.